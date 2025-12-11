◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）

女子のプレーオフ（ＰＯ）で日本代表のフォルティウスがノルウェーとの接戦を６―５で制し、日本女子として１９９８年長野大会から８大会連続の五輪出場を決めた。

世界と戦える下地をつくって五輪を引き寄せた。チームは２０年から陸上男子１００メートルで活躍した仁井有介氏（４１）をフィジカルトレーナーに招聘（しょうへい）した。陸上の動きにカーリングの要素を取り入れたトレーニングを導入。ミニハードル、ラダー（はしご状のマス目を使って俊敏性を鍛える道具）などを使用して強化した。また、石をリリースして円内までスイープする時間を想定した３０秒間走を休憩を挟みながら１回に２０〜３０本行うなど、今までよりも質、量ともに増やし、体を鍛え抜いた。

仁井氏は「動きの大小、力の強弱、動きの自由度を高めることを選手に話してきました。はじめはきつそうでしたが、ここ１、２年でこなせるようになりました」と成果を口にする。

他にもバレエを学び股関節の柔軟性も取り入れ、体の使い方を身につけた。昨秋には以前も師事したことのある２３年ＷＢＣで日本代表ヘッドコーチを務めた白井一幸氏（６４）をメンタルコーチとして再招聘。仁井氏は「最近はどっしりしていて安心して試合を見ていられます。確固たる芯ができた感じですね。五輪でも自分たちが思い描いたことを表現できれば」と話す。五輪への強い思いを胸に積み上げてきた地道な努力が、大一番で見事に花を開いた。（松末 守司）

◆仁井 有介（にい・ゆうすけ）１９８４年４月１６日生まれ。北海道・伊達市出身。４１歳。順大卒。選手時代は北海道ハイテクＡＣの男子選手として女子１００メートルで五輪３大会出場の福島千里、女子ハードルの第一人者だった寺田明日香らとともに練習を重ねた。現在はＮＳＤ（Ｎｏｒｔｈ Ｓｐｒｉｎｔ Ｄｅｐｔ．）代表などを務め、陸上教室、プロスポーツ選手を指導するなど幅広く活動している。