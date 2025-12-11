◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）

女子のプレーオフ（ＰＯ）で日本代表のフォルティウスがノルウェーとの接戦を６―５で制し、日本女子として１９９８年長野大会から８大会連続の五輪出場を決めた。

カーリングブームの火付け役で五輪３大会出場の小笠原歩さん（４７）と船山弓枝さん（４７）はそれぞれ日本協会、フォルティウスのコーチという立場で現地でサポートした。２０１４年春。次の平昌五輪を目指していた２人が所属する北海道銀行に、大学を卒業した吉村が加わった。精神面の成長を願い「突き放したこともあった」と小笠原さん。成長した吉村に「かっこよかった」と涙をこぼした。

２３年までフォルティウスの選手だった船山さんも五輪出場には若手の台頭が不可欠と考え、コーチに専念。「一緒に五輪に行くのが夢だった」と目頭を熱くした。小笠原さんらが出場した０６年トリノ五輪の「チーム青森」は「カーリング娘」で注目され、１８年平昌五輪から２大会連続メダルのロコ・ソラーレが人気を定着させた。日本の歴史がつながった。