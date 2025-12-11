嵐・櫻井翔が１１日、ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。妻夫木聡、佐藤隆太とともに４年ぶりにロケした人気企画『親友・男３人旅』が放送された。３人は２４年前、ドラマ「天国に一番近い男」で共演してからの仲。第１回の同企画は、２０１９年放送だった。

嵐は来春、解散前ラストとなるドームツアーを行い、５月３１日の東京ドーム公演をもってファイナルを迎える。

櫻井は「体力的には（不安は）ないけど、なんにせよ、５年近く踊ってないから」と苦笑い。ラストライブについては、「ありがたいことに、嵐が色んな人に知ってもらってさ…」と幅広い層、多くの人に知ってもらい、応援してもらっている歴史があるからこそ、「どういう感じを届けていいか、難しい。（みんなは）何が見たいか、なのか、（僕らが）何を届けたいのか？もある…」と悩む気持ちも打ち明けた。

すると、妻夫木は「俺たちは、やってくれるだけで嬉しいからね。求めない。（ライブを）やってほしい、を求めてるわけだから。求めるものはないよね。やりたいことをやってほしい。今のみんなを見たい、というのはある」と話した。

この妻夫木の発言にはＳＮＳ上で「嵐ファンの気持ち全て言ってくれて涙出そうになった」「嵐ファンの気持ち全て代弁してくれた」「妻夫木くんの言葉に涙 何も求めてない 今の嵐が見たい」「求めるものは何もない そこに嵐がいればいい 嵐ファンの気持ち」「妻夫木君の言葉マジ感動しました」「『こっちはもう待つだけ やってくれるだけで嬉しい』って言葉がオタクの総意すぎて……」「私の気持ちを代弁してくれた」「共感しかない。熱っぽく語ってて泣きそうになった」など共感と感謝と感動の声が多くあがっている。