Cath Kidstonのホリデーコレクション♡ハンカチ＆タオルが新登場
1879年創業のブルーミング中西株式会社より、英国発ライフスタイルブランド「Cath Kidston」から、ホリデーシーズンにぴったりのハンカチーフ＆タオルが登場♡人気の動物モチーフや星・ハートのデザインなど、ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめのコレクションです。ふんわり手触りのタオルやシェニール織の上質ハンカチなど、この季節だけの特別なアイテムをぜひチェックしてみてください♪
パッケージ入りタオルハンカチ
Cath Kidston パッケージ入りタオルハンカチ
税込1,100円のパッケージ入りタオルハンカチは、約25×25cmのコンパクトサイズ。人気の動物モチーフやハート・星の柄が揃い、ふんわり柔らかな手触りです。
スペシャルパッケージ入りなので、そのままギフトとしても◎。ちょっとしたお礼やクリスマスプレゼントにもぴったりの一枚です♡
カレンダーハンカチ＆シェニール織
Cath Kidston カレンダーハンカチ
カレンダーハンカチ（税込2,530円）は2026年カレンダーモチーフで、58×58cmの広げて飾れるデザイン。
シェニール織ハンカチ
シェニール織ハンカチ（税込3,080円）は23×23cmで、フレンチブルドッグ「バーニー」やコーギー「クィーニー」の遊び心ある柄が魅力です。
どちらも上質で華やかなデザインなので、自分用や贈り物に最適です♡
オリジナルレースタオルで華やかに
Cath Kidston オリジナルレースタオルハンカチ
税込2,420円のオリジナルレースタオルハンカチは28×28cm。明るいピンクと赤のレースで縁取り、バーニーの刺繍がキュートなワンポイント♡
パーティーシーズンのファッションにも合わせやすく、ホリデーシーズンのギフトにもぴったりな華やかな一枚です。
ホリデーギフトにぴったり♡Cath Kidstonコレクション
Cath Kidstonのホリデーコレクションは、人気の動物モチーフやハート・星のデザインをあしらった、タオルハンカチ・シェニール織ハンカチ・レースタオルなど多彩なラインナップ。
税込1,100円～3,080円の価格帯で手に取りやすく、大切な方へのギフトや自分へのご褒美に最適です♡この季節だけの特別なコレクションをぜひ楽しんで、ホリデーを彩りましょう♪