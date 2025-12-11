6人組ロックバンド・UVERworldが11日、『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』前夜祭！公開記念舞台挨拶に登場。TAKUYA∞さんが、小さい頃から“変わったな”と思うメンバーを明かしました。

映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』は、6年ぶりの東京ドーム公演『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』のライブ映像を軸に、オーストラリアでの新撮映像を交え、音楽に誠実に向き合い続ける彼らの姿を描いたドキュメンタリー・ライブフィルムです。

“UVERworldらしさ”とは何かを聞かれた真太郎さんは「仲の良さ」と回答。「今回オーストラリアに撮影も行ったんですけど、修学旅行みたいな気分で臨みまして、そのまんまそんな感じで過ごせたんで、仲がいいなと思いましたね」と語りました。

すると、TAKUYA∞さんは「修学旅行すぎてだいぶカットされてんな」と話し、「地元の身内トークみたいな話がいっぱいありすぎて、編集される方も困ったんじゃないかなと思います。あまり意識しないようにしてたんで、撮られていることを。素の状態が出まくってて。全然カットされていない素材が送られてきた時は、結構ドキドキしましたね。“これ流れるか〜”みたいな」と、裏話を明かしました。

また、小さい頃から“変わったな”と思うメンバーについて聞かれたTAKUYA∞さんは、彰さんを挙げ、「心当たりあると思うんですけど、むちゃくちゃ懐いてたんですよ僕に」とコメント。実は、彰さん自身も思っていたとのことで「TAKUYA∞君と昔一緒に眉毛染めてたなぁと思って」と振り返ると、TAKUYA∞さんは「彰いつも染めすぎてなくなんねん眉毛が。なくなって“もう落とせ”言うても落とさへんから。もう真っ白になって、毎回彰は。前髪も“それ以上切ったらあかんよ”いうところまで切って。むちゃくちゃかわいがってたんですけど、最近ちょっともう、ツンツンしてますね俺に」と、意外な一面を明かしました。