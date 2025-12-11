SixTONESの京本大我さん（31）が5月から開催したソロライブツアーの映像作品『BLUE OF LIBERTY』が11日発表の『オリコン週間映像ランキング』で、映像3部門同時1位を獲得。木村拓哉さん、稲葉浩志さんに次いで、今年度ソロアーティスト3人目となる映像3部門同時1位を達成しました。

発売初週で、DVDが1.1万枚、Blu-ray Discが3.2万枚を売り上げ、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに1位を獲得しました。

また、DVDとBlu-ray Discを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げが4.3万枚を記録。自身初となる映像3部門同時1位となりました。

本作は、2025年5月から約2か月にわたって行われたライブツアー『BLUE OF LIBERTY』の、東京・Zepp Haneda公演の最終日を映像化したものです。今ツアーは、京本さんが、19歳から始めた作詞・作曲活動や、カメラでの撮影を本格的なアート活動として始動させた、クリエイティブ・プロジェクト『ART-PUT』の一環として開催されました。

オリコン調べ（2025/12/15付）