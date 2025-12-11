2025年12月10日、実写映画「SAKAMOTO DAYS」の特報映像が解禁され、中国のSNS・小紅書（RED）で話題になっている。

「SAKAMOTO DAYS」は、鈴⽊祐⽃氏の漫画が原作。主人公の坂本太郎（さかもとたろう）は、かつて最強の殺し屋だったが、後に妻となる葵（あおい）に恋をして5年前に引退。結婚してふくよかな見た目となり、のどかな町で「坂本商店」を営むが、懸賞金を狙った刺客が坂本に襲い掛かってくる。愛する家族との平和な⽇常を守るため、殺し屋とのバトルを繰り広げるコメディーアクション劇だ。

20年11月より「週刊少年ジャンプ」で連載開始された同作は現在までに単行本23巻を刊行し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している。また、今年1月より放送開始されたアニメは、世界的ヒットとなり、Netflix全世界配信では初週860万回、日本国内では1060万回以上の視聴数を記録した。

そんな同作の実写映画が来年4月29日に公開されることが決定。併せて、日本の男性アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が演じる「ふくよかな坂本」のアクションが初披露された特報映像も解禁された。目黒は推定体重140キロの体形を再現するため、毎回約4時間もの特殊メイクを施され、「スマートな坂本」との2つの姿を演じ分けたという。

また、朝倉（あさくら）シン役を俳優・高橋文哉が務めることが分かり、特報映像では彼の手に汗握るアクションシーンも映し出された。さらに、葵役を俳優・上戸彩、娘の花役を吉本実由が演じることも明らかになっている。

この特報映像が小紅書（RED）で拡散されると、中国のネットユーザーからは「アクションのキレが本当にすごい」「再現度高すぎ！どのキャラクターも原作そのまま」「まさかの、アニメ版より実写版のほうが良く見える…」「だからさ、ビジュアルも演技も両方できる人ってちゃんといるんだよ」との称賛が寄せられた。

さらに、「高橋文哉も出演するの？知ってる人ばっかりだ」「彩姉さんどれだけ何世代ものトップスターと共演するんだよ。全然老けないじゃん」「大佛（おさらぎ）、南雲与市（なぐもよいち）、勢羽夏生（せばなつき）は誰が演じるんだろう」「彼（目黒）なら『SPY×FAMILY』の黄昏（たそがれ）も演じられそう」「目黒蓮かっこよすぎ。彼が演じるなら何も文句ない。前に見た『わたしの幸せな結婚』も良かったし！」と、キャストについて言及するコメントも目立った。

一方で、「AIかと思った！」「眼鏡のレンズなんで真っ白なの？ここまで再現しなくてもよくない？」「笑った。ここまで変えて眼鏡までかけたら、別人って言われても分からない」「『ふくよかな坂本』は、正直誰が演じても問題なさそうなレベル。再現度高いけど、眼鏡はもう少し目が見えるやつにしてほしい」と指摘する声も寄せられている。（翻訳・編集/岩田）