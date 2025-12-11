¤ì¤¤¤ï¡¦È¬È¨°¦»á¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡Ö·³³È¤äÀïÁè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÈ¬È¨°¦½°±¡µÄ°÷¤Ï£±£±Æü¤Ë½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËàÈ¿ÂÐÆ¤ÏÀá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬È¨»á¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÆ±¤¸¤¯È¿ÂÐ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌî´Ö·ò½°±¡µÄ°÷¡¢»¿À®¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ÅÀî¹¯½°±¡µÄ°÷¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¾Î¤·¡¢¹ñÈñ£²£±¡¦£³Ãû±ß¡¢°ìÈÌ²ñ·×£±£¸Ãû¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤ÆÊäÀµÍ½»»¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤âÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ°Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¯¡¢ÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¡¢ºß³°Í¥¶ø¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤¤¯Ä¥¤ê¾å¤²¤ÆÆ¤ÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢ËÜ²ñµÄ¾ì¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É¤äµÜÂô´î°ì¤¬¡¢¡ØÉð´ïÍ¢½Ð¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡Ù¡¢¡ØÆüËÜ¤ÏÉð´ïÍ¢½Ð¤Ç²Ô¤°¤Û¤ÉÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È½Ò¤Ù¤¿»ÑÀª¤³¤½¡¢²æ¡¹¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢É¬Í×¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë·³³È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢·³³È¤äÀïÁè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¤¸ýÄ´¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢°ìÎ§¤ÎµëÉÕ¶â¤â¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤â¤Ê¤¤ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÊäÀµ¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ìÎ§µëÉÕ¶â¤â¤Ê¤¯¡¢ÁíÍý¤¬¡Ø¹ñ²È¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÂÄêÅª¤Ê¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Î¸¡Æ¤¤¹¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥¿¥ó¥«¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Í¡¢µëÉÕ¶â¤À¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ÂÐ¾Ý¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆµëÉÕ¡£¤É¤¦¤»ÇÛ¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÎ§µëÉÕ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÈ¬È¨»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ºÂ¤ëÀÊ¤ÎÊý¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¶«¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÈ¬È¨»á¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬»ä¤¿¤Á¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢ÌîÅÞÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
