椿屋珈琲とダッキーダックで“パンダシュー”がサンタ＆トナカイに変身♡

「椿屋珈琲」と「ダッキーダック」の物販専門店に、クリスマス気分を一気に高めてくれる限定スイーツが登場します。2025年12月12日より販売される「トナカイのパンダシュークリーム」と「サンタのパンダシュークリーム」は、見ているだけで心がほぐれる愛らしさ♡さくっと香ばしいクッキーシューに、なめらかなクリームをたっぷり詰め込んだ特別感のある仕上がりです。今年のクリスマスは、とびきり可愛いパンダたちと過ごしてみませんか。

可愛すぎるXmas限定パンダシュー

トナカイとサンタに大変身した2種類のパンダシュークリームが、12月12日～25日の期間限定で販売されます。

ラインアップは「トナカイのパンダシュークリーム」と「サンタのパンダシュークリーム」の2種で、どちらも価格は450円（税込）。

香ばしく焼き上げたクッキーシューに、なめらかクリームをたっぷり詰め込んだ贅沢な味わいが楽しめます。クリスマスギフトや手土産にも喜ばれる可愛さです♪

八ッ橋×ゴディバの新作抹茶ショコラ！京都みやげに最適な贅沢スイーツをチェック

購入できるのは3つの限定店舗

取り扱い店舗は「椿屋珈琲 五反田東急スクエア店」「椿屋珈琲 アトレ大森店」「ダッキーダック 綾瀬店」の3店舗のみ。

「アトレ大森店」は12月13日より販売開始となるため、訪れる際は日付に注意してください。

数量限定のため、なくなり次第終了。見た目の愛らしさだけでなく、食べごたえのあるクリームとシュー生地のバランスも魅力で、クリスマスのおやつにぴったりです。

締めのメッセージ

クリスマス限定で登場するパンダシュークリームは、可愛らしいルックスと本格的な美味しさの両方を楽しめる特別なスイーツ♡

大切な人とのクリスマスパーティーや自分へのご褒美にもぴったりです。

販売期間は12月25日までと短いため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。冬のひとときをもっと温かく彩ってくれる限定パンダに、ぜひ会いに行ってみてください♪