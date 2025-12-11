ガンバを去るポヤトス監督「今、グッと胸に来ています」。最後の試合を勝利で飾る。ファミリーへの思い「これからも応援し続けます」
ガンバ大阪は12月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）のグループステージ第６節で、タイのラーチャブリーとホームで対戦。名和田我空と山下諒也の得点で２−０の快勝を収めた。
すでに今季限りでの退任が発表されているダニエル・ポヤトス監督にとってのラストマッチ。試合後のフラッシュインタビューで、47歳のスペイン人指揮官は「非常に感動的な形で今、グッと胸にきています」としみじみと語る。
改めてG大阪ファミリーへの思いを問われると、「自分自身は、ガンバの本当のサポーター。これからも応援し続けます。彼らと共にこれからもガンバを応援していきたい」と約束する。
ACL２のグループステージはこれで終了。G大阪は６戦全勝と圧倒的な強さを見せた。ポヤトス監督は「ガンバはアジアにいつもいないと。アジアにガンバありってところは、これからもしっかりと示していかないといけない。クラブがしっかりと助け、戦っていってもらいたい」と思いを託す。
インタビュー終了後には、キャプテンの宇佐美貴史が登場。花束を受け取ったポヤトス監督は笑顔を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
