俳優のムロツヨシさん（49）が、主演した映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開予定）二条城・一日城主イベントに登場。城内の印象を語りました。

映画は、『ペリー来航』『尊王攘夷』『新撰組』『薩長同盟』など、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田雄一監督が、史実にのっとりながら“新たな解釈”で実写映画化した作品。ムロさんは、革命の志士・坂本龍馬を演じました。

一日城主に就任したムロさんは、歴史の舞台となった国宝・二の丸御殿に潜入。その光景を目にし、「坂本龍馬の命日に、こういった場所に来られるのは、運命と言ったら大げさですが…。龍馬自身はこの場にはいなかったけど、願いを実現されたんですもんね。大きくも静かなる革命がここで行われたということが胸に迫ります。日本の夜明けをゆっくりと見られなかった龍馬が、この景色を見たらどう思うんでしょう」と語りました。

また、二条城の唐門前で小学6年生と遭遇。児童から楽しみや不安なことがあると相談されムロさんは、「ある日『こんなことをやりたい』と思ったら、思いついたらぜひやってみてほしい。中学生になったら勉強や物事、人との出会いがたくさんある。その出会いで人生が変わることもあります。やりたいことを失敗してもいいからやってみてほしい。それが僕の願いです」とエールを送りました。