皇居の一角にある庭園「東御苑」に累計来場者数が先ほど4000万人を突破しました。最近では、開園前から行列ができることもあるそうで、そのワケを取材してきました。

【写真で見る】SNSで話題 東御苑などで買える限定の財布

SNSで話題沸騰！入手困難な“限定商品”とは

旧江戸城の本丸などがあった場所を整備して作られた庭園「東御苑」。きょう午後2時25分、累計の入園者数が4000万人を突破しました。

4000万人目は、東京・品川区在住の主婦・山田裕美子さん（50）。偶然、近くで用事があり、たまたま寄ってみようと思ったそう。記念として、絵葉書などが贈呈されました！

年々、入園者が増え続けている東御苑。きょう、Nスタが向かうと…

記者

「東御苑の入口ですが、続々と人が入っていきます」

「すごく良いと聞いたので…」東御苑などで買える限定の財布が話題

40代

「紅葉のシーズンなので、もみじを見に来ました」

40代

「歴史的な物を肌で感じたいと思った」

こうした中、最近、特に話題になっているのが…

30代

「お財布が欲しくて来ました」

40代

「皇居の財布がすごく良いと聞いたので」

そう、財布です！実は今、東御苑などで買える限定の財布が、上質なものを手頃な価格で買うことができると、SNSを中心に話題になっているんです。

ただ、あまりの人気に、手に入れるのも至難の業だそうで…

40代

「1時間半ぐらい並んだけど売り切れで買えませんでした。（中は）結構寒い。日陰なので、寒さ対策してリベンジしたい」