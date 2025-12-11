12月11日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が新語・流行語にノミネートされた「平成女児」というワードから、学生時代に流行ったものについて振り返った。

-「なんてありがたかったんだろう」-

今年の流行語でノミネートされた「平成女児」についてのメールが届き、学生時代の流行や好きだったものをたずねられた菅井。平成７年生まれの菅井は、自身のことを「THE平成女児を過ごしてきた」とし、子供服ブランドのmezzo piano(メゾピアノ)が流行っていたものの、買っては貰えなかったと語った。しかし、ラルフ ローレンのかわいい熊「Polo Bear（ポロベア）」の柄の服や、母の手作りの服を着ていたようで、４つ上の姉とお揃いの服や、手作りのワンピースもあったという。「今、写真を見返すとなんてありがたかったんだろうと思います」と母の愛を感じたことを語った。

また、小学生時代にはクラスの友達と交換していたプロフィール帳やプリクラも流行していたと話し、家の整理をして出てきたプリクラの中には姉と撮ったものや一人で撮ったソロプリクラもあったと語った。「小学校1年生ぐらいの時に1人でピースってやって、周りに「仲良し」「仲良し」ってスタンプをつけてるあまりにもださいプリクラが出てきた」と笑いながら思い出を振り返った。スケジュール帳やプリクラは断捨離してしまったものの、今でもシールを見るとそのかわいさについ買いそうになると明かした。

さらに、大きなぬいぐるみをバッグにつけるのが最近流行っているというニュースを見て、高校時代にも同じようなことが流行っていたと語り、馬のぬいぐるみや、『サウスパーク』のキャラクターのキーホルダーをつけていたこともあったと振り返り、「平成女児ブーム、ずっと続いてほしい」と願いを語った。