第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、７８年連続７８回目の出場となる日体大は１１日、横浜・健志台キャンパスで取材会を実施した。

今年度のスローガンは「體進（たいしん）〜継承を力に越境を恐れず〜」。１０月の予選会では９位とギリギリで通過し、７８年連続の出場権を得た。就任６年目の玉城良二監督は「予選会まではプレッシャーだった連続出場を本大会では、自信と誇りという伝統の力と切り替えて戦っていきたい」と今大会への思いを話した。ターゲットは８年ぶりのシード奪還。「それに向かってチーム一丸、邁進したい。当日まで万全な準備をして、スタートラインに立ったとき、シードを取れる自信を持って走れるような準備をしたい」と力強く目標を語った。

主将の浦上和樹（４年）は３年連続のエントリー。

「長期の夏合宿や、駅伝シーズンや秋のトラックシーズンを乗り越えて、着実に力をつけてきたと実感している。今までお世話になった方々に感謝の気持ちを持って走り、箱根駅伝を開催していただくことに感謝を持って当日は、チーム全員でシード獲得を目指して走りたい」と意気込んだ。

今大会では「旭日電気」と「アリナミン製薬」のロゴを胸につけて戦う。１０１回大会では１分２４秒差で届かなかったシード権を今年こそ取り返す。古豪復活へ、伝統校の意地を見せる。