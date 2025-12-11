俳優の吉沢亮さん（31）が10日、都内で開催された『ELLE CINEMA AWARDS 2025』の授賞式に登場。映画『国宝』について話しました。

その年に公開された映画の中から、ファッション・メディア『ELLE（エル）』がベスト作品を決定する『エル シネマアワード』。吉沢さんが受賞したのは、目覚ましい活躍をした男性に贈られる『エル メン賞』です。

受賞した吉沢さんは「非常にうれしいです。このような場所に呼んでいただき、このような栄誉ある賞をいただきまして誠に光栄でございます。ありがとうございます」と喜びのコメント。

今年、日本中を熱狂させた映画『国宝』で主演をした吉沢さん。作品を振り返って「1年半の歌舞伎の稽古があったり、かけてきた時間だったり情熱っていうのが段違いな作品でもあったので、それがたくさんの方に見ていただいて、愛していただいて、非常に自分の中でも特別な作品となりました」と映画への思いを語りました。

また、来年はどんな年にしたいか聞かれると、「来年はミュージカルがあったりとか、また新たなチャレンジがありそうな年だなと思うので、来年も変わらず挑戦の年にしていければうれしいなと思っております」と答えました。

他にも、芸能界からは『エル ベストアクトレス賞』に北川景子さん（39）、『エル・ガール ライジングスター賞』に木戸大聖さん（29）と出口夏希さん（24）が選出されました。