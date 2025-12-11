警察学校で前例のない不祥事…「狙って撃ちました」射撃訓練で同期に発砲した学生の証言に困惑＜緊急取調室＞

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

12月11日（木）に放送された第8話では、警察学校での射撃訓練中、学生のひとり・宮本健太郎（大橋和也）が構えた拳銃が暴発し、同期生・中里美波（森マリア）を撃ってしまう前代未聞の事態が発生。

この件が過失か故意か調べるため、有希子たちが取調べをすることになる。すると宮本は、「狙って撃ちました」とまさかの自白をして…。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】警察学校の射撃訓練中に衝撃のトラブル発生！

◆「撃たなくても、なれなかった」

第8話では、警察学校で教官・滝川隆博（玉山鉄二）の指導のもと射撃訓練が行われるなか、学生のひとり・宮本が構えた拳銃が暴発し、同期生の中里に銃弾が命中してしまった。

警察学校でのあるまじき事態に、官邸はキントリにこの件についての取調べを要請。さっそく取調べが始まるが、宮本はなぜ同期を撃ったのか聞かれても話そうとしない。

さらに、警察学校から提供された監視カメラ映像は至近距離から宮本の様子を映したものしかなく、銃弾が命中した瞬間は映っていなかった。

そこで管理官・梶山勝利（田中哲司）が射撃場全体の映像を要求するも、滝川から「学生らの個人情報が流出する恐れがある」と言われ、拒否されてしまう。

そうして取調べが難航するなか、宮本が突然「暴発じゃない。狙って撃ちました」と自白。警察官を目指しているはずの宮本が殺意を認め、有希子は「殺意があった？ どうして？」と戸惑いを見せる。

殺意を認めた宮本だったが、有希子たちが同期を撃った理由を尋ねても回答を拒否。

しかし、有希子から警察官としての将来を棒に振ってまでなぜこのようなことをしたのか聞かれると、「撃たなくても、（警察官に）なれなかった」とどこか引っかかる言葉をこぼす。

これに有希子が「えっ？」と返すと、宮本は「先輩面して探りいれんなよ！ これ以上話すつもりはないから」と話を逸らし、再び口を閉ざしてしまった。