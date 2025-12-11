お笑いタレント・有吉弘行（51）が11日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・00）に出演。大物女優と初対面を果たした。

この日のゲストは女優・鈴木京香（57）。スタジオに鈴木が登場すると、有吉は「ありがとうございます。お会いしたかったです」と何度もお辞儀。鈴木が「えぇー！」と喜び握手、さらにハグ、背中をポンポンと叩くと、有吉はされるがままに大喜び。

「マジで？」「どういう関係？」とざわつくスタジオ。有吉は鈴木と同じ5月31日生まれで、誕生日には自身のSNSで「鈴木京香さんおめでとうございますって勝手に。一方的にやってたんですよ。そうすると京香さんが反応してくださって、毎年そのやり取りを」と説明。

鈴木は「今年こそ有吉さんより先に出そうと思うんですけど、有吉さんいつもすぐにメッセージを出してくださってるんで」と笑顔。待望の初対面に「うれしいです。同じ誕生日ってことで性格が似てるってことがあるのかと思ったりして」と語ると、即座に「似てるわけなう！」と共演者からツッコミが殺到した。

有吉が「占い上は一緒」と大声でアピールするも、さらば青春の光森田は「この人に性格似てたらヤバいですよ！」。アンガールズ田中も「終わり。人間として終わり」。有吉と鈴木は大笑いだった。

有吉はこの放送前、自身のインスタグラムを更新。鈴木との2ショットを投稿し「こんな日が来ました！」と喜びをつづっていた。