意外と迷う「縮める」の仮名表記。正しい読みはどっち？ 「ちじめる」と「ちぢめる」の違いをクイズ形式で分かりやすく解説します。

日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「縮める」の読み方もその一つ。あなたは「ちじめる」と「ちぢめる」、どちらが正しいか自信がありますか？

本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。

問題：（　　）に入る正しい仮名は？

（　　）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっちでしょう？

答えを見る





正解は「ぢ」

正解は「ぢ」でした。

▼解説
「連呼（れんこ）」のルールに当てはまります。「ちぢむ」「ちぢかまる」などのように、同じ音が続く場合は、前の文字「ち」との関係から「ぢ」を使います。

覚え方のヒント

「縮める（ちぢめる）」のように、自分の出した音がそのまま濁って返ってくるのが「連呼」で、この場合は元の音（ち）の形（ぢ）を保ちます。
(文:All About ニュース編集部)