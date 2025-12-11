【仮名遣いクイズ】「縮める」は「じ」と「ぢ」、正しくはどっち？ 間違えたらちょっと恥ずかしいかも
日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「縮める」の読み方もその一つ。あなたは「ちじめる」と「ちぢめる」、どちらが正しいか自信がありますか？
本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
▼解説
「連呼（れんこ）」のルールに当てはまります。「ちぢむ」「ちぢかまる」などのように、同じ音が続く場合は、前の文字「ち」との関係から「ぢ」を使います。
(文:All About ニュース編集部)
問題：（ ）に入る正しい仮名は？（ ）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっちでしょう？
正解は「ぢ」正解は「ぢ」でした。
▼解説
覚え方のヒント「縮める（ちぢめる）」のように、自分の出した音がそのまま濁って返ってくるのが「連呼」で、この場合は元の音（ち）の形（ぢ）を保ちます。
