老後に住みたい「福井県の自治体」ランキング！ 2位「越前市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の終わりを迎え、自身の人生を見つめ直すタイミングで、理想の住まいについて考える方も多いかもしれません。心穏やかに、満足度の高い暮らしを送れる場所がどこなのか、探ってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい福井県の自治体に関するアンケート」を実施しました。
その中から、老後に住みたい「福井県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「古い町並みが好きなのでのんびり老後の生活が過ごせると思う為」（40代男性／埼玉県）、「色々な史跡があって楽しめそうだからです」（30代女性／神奈川県）、「おいしい越前ガニを食べれそうなので住みたい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「自然環境が良く、生活インフラが整っている。医療施設も多く、交通アクセスも便利で安心して老後を過ごせそう」（30代女性／秋田県）、「福井市は治安が良く、全国的にも幸福度が高いと言われる住みやすい街だと思うからです」（20代女性／大阪府）、「住みやすい街ランキングに入っており、老後も住みやすいと思えたため」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：越前市／36票福井県の嶺北地方の中央にある越前市は、古くから和紙や打刃物、箪笥などの伝統産業が栄えてきた地域。自然に囲まれた盆地型の地形で、四季折々の風景が楽しめます。紫式部が青春時代を過ごした地としても知られ、歴史や文学に触れる機会も多いです。医療機関や商業施設も整備されていて、生活の利便性と文化的な豊かさを兼ね備えているため、落ち着いた環境で老後生活を送りたい人に選ばれています。
1位：福井市／88票福井市は、福井県の県庁所在地で、嶺北地方の中心都市です。北陸新幹線の延伸により、さらなる発展が見込まれています。市の中央には福井城址があり、歴史を感じさせる一方で、商業施設や公共サービスが集中する都市機能も充実。医療施設や交通の便も整っているため、日常生活の安心感が高く、都市の利便性も自然も楽しめる環境が票を集めた理由となりました。
