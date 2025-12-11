イオンは、12月11日に、「イオン」「イオンスタイル」約190店舗（関東・北陸信越・東海・近畿・中四国・九州エリアの店舗。店舗によって品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合がある）と「イオンスタイルオンライン」において、リカバリーウェアのトップバリュ「EX セリアント」（「セリアント ウェア」にて一般医療機器に届出をしている）を発売する。

近年、健康志向が高まるなか、リカバリーウェアへの注目度は拡大している。こうしたなか、イオンでは一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に届出したリカバリーウェアのトップバリュ「EX セリアント」を発売する。

セリアントは、アメリカのホロジェニックス社が開発した数種類の鉱石を練りこんだ素材とのこと。トップバリュでは2018年からセリアント素材を使用し、着用することで休養をサポートする衣料品を販売している。新発売の「EX セリアント」は、原料配分と製造プロセスを改良することで従来品からセリアント素材の効果を高め、遠赤外線の血行促進作用によって疲労回復効果が期待できる（効果には個人差がある）。今回展開するレディスとメンズのインナーは、身生地にリサイクルポリエステルを40％使用し、サステナブルなリカバリーウェアとして商品化している。

イオンはこれからも消費者の心地よく快適な生活をサポートするために、セリアントを使用した衣料品を拡充していく考え。

［小売価格］各3278円（税込）

［発売日］12月11日（木）

イオン＝http://www.aeon.info