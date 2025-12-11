食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、12月11日から、ミールキット「Kit Oisix」シリーズ「腸内環境ごはんKit」に、日清製粉が開発した高食物繊維小麦粉「アミュリア」を使用した、食物繊維が通常（文科省食品成分表「1047 こむぎ ［中華めん類］ 中華めん 生」（食物繊維量5.4g／100g）、「1149 こむぎ ［マカロニ・スパゲッティ類］ 生パスタ 生」（食物繊維量1.5g／100g）、「1038 こむぎ ［うどん・そうめん類］ うどん 生」（食物繊維量3.6g／100g）との比較）の約5倍となる生パスタ、うどん（約2.6倍）、中華めん（約1.7倍）の新メニューを順次販売開始する。同取り組みは、麺を開発協力した日清製粉、「腸内環境ごはんKit」シリーズメニューを監修するメタジェン、同社による3社共同の新たな試みとなる。家庭内で人気の麺メニュー拡大によって、料理を食べる人にもお腹の腸内細菌にとってもおいしい食習慣が、多様な種類の食材を使用するミールキットでより手軽に実現できる。

「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では、WHOのガイドラインなどで成人では25g／日以上の食物繊維摂取が推奨されていることを踏まえ、食物繊維の目標量が改定されている。食物繊維摂取量と生活習慣病予防に対する科学的根拠が増加してきていることが一因となっている。実際の摂取量が目標に満たない現状を鑑み、各年齢層で具体的な目標値（例：30〜64歳男性で22g／日、18歳〜74歳女性で18g／日）が設定され、食物繊維の重要性がより強調されている。目標達成のためには、食事内容を見直し、食物繊維が豊富な食品（雑穀、野菜、きのこ、海藻、豆類など）を意識的に摂ることが重要となる。

「腸内環境ごはんKit」は、5種類以上の野菜、1食1人前あたり10g以上・8種類以上の食物繊維やオリゴ糖を含むなど腸内細菌に考慮した食材選定によって、毎週届けるミールキットのメニューを食べることで腸内環境を整えることに役立つ。和洋中様々な普段の献立で、家族みんなで毎回違ったメニューを一緒に食べられることによって、おいしく無理のない食習慣として継続しやすくなる。

「腸内環境ごはんKit」は、最先端科学で腸内環境を制御することで健康を目指す「腸内デザイン」をコンセプトに、新たなヘルスケアの創出に取り組む腸内環境研究のリーディングカンパニー「メタジェン」が全メニューを監修している。今年10月9日のシリーズ本格販売開始から2ヵ月で累計10万食を超え、「おいしくてお腹いっぱい」「付け合わせの野菜の量がたっぷり」など消費者から好評を得ているという。

「アミュリア」は、日清製粉が開発した日本初の高食物繊維小麦粉。原料には、オーストラリア・ARISTA社が20年以上かけて自然交配で育種した特別な小麦を100％使用する。小麦粉100gあたり約17gの食物繊維を含み、一般的な小麦粉の約5倍となる。そのうち約80％（パンからの換算値）は腸内細菌のエサとなり、腸内細菌の増殖をサポートする「発酵性食物繊維（腸内細菌によって発酵しやすい食物繊維）」。今回の麺メニュー拡充によって、おいしく日々の献立に取り入れやすい、高食物繊維のオリジナルうどん・パスタ・中華麺が誕生した。食物繊維不足が指摘される現代の食生活において、日常の食事で手軽に食物繊維を摂取できる新しい選択肢となっている。

「［腸内環境ごはんKit］豚ときのこのつけ汁うどん御膳」は、とろみがついた甘辛いつゆが絡む、つけ汁うどん。豚肉やマイタケの出汁がきいたつゆに、温泉たまごや、磯べ揚げ玉などを加えて味の変化も楽しめる。つけ汁にはとろみをつけることで、麺にしっかりとつけ汁が絡み、最後まで満足度の高い一杯に仕上がっている。お腹に優しい麺料理を試してほしいとのこと。麺は、つるりとしたのど越しと、つゆ・薬味の風味を逃さず絡める細うどんとなっている。



「［腸内環境ごはんKit］生ハムとルッコラのハーブクリームパスタ」

「［腸内環境ごはんKit］生ハムとルッコラのハーブクリームパスタ」は、生ハムとルッコラの組み合わせが新鮮な、サラダ感覚のパスタ。ハーブクリームの爽やかなコクで、つるっと食べられる。休日のブランチにもおすすめだとか。塩気と旨みが凝縮された生ハムと、アクセントとなるルッコラの爽やかな苦みが、濃厚なハーブクリームの味わいをキリッと引き締め、最後まで飽きさせない美味しさとなっている。麺は、弾力のあるもちもちとした食感の生パスタだという。



「［腸内環境ごはんKit］鶏だしの効いた旨塩中華そば」

「［腸内環境ごはんKit］鶏だしの効いた旨塩中華そば」は、そのまま飲んでもおいしい鶏肉の清湯スープの中華そば。トッピング用の辛味もやしは好みで加えることができ、家族みんなで食べられるメニューになっている。出来立ての熱々を楽しんでほしいとのこと。麺は、つるつるとした喉越しと歯切れの良さが特徴で、スープとの絡みもよい中華麺となっている。

［小売価格］

［腸内環境ごはんKit］豚ときのこのつけ汁うどん御膳：2人前 1943円

［腸内環境ごはんKit］生ハムとルッコラのハーブクリームパスタ：2人前 2159円

［腸内環境ごはんKit］鶏だしの効いた旨塩中華そば：2人前 2051円

（すべて税込）

［発売日］12月11日（木）〜

オイシックス・ラ・大地＝https://www.oisixradaichi.co.jp

日清製粉グループ＝https://www.nisshin.com

メタジェン＝https://metagen.co.jp