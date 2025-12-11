サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、傷や汚れに強い防汚・防傷加工生地を採用。立体肉厚クッションと体に沿う背もたれで姿勢を支え、ロッキングでくつろげる布張りオフィスチェア「150−SNC139BK（ブラック）」、「150−SNC139GY（グレー）」、「150−SNC139NV（ネイビー）」を発売した。

同品は、汚れやひっかきに強い防汚、防傷加工生地を採用した。立体肉厚クッション＋硬めウレタンで、沈み込みすぎず快適に座れるという。体の形に沿う背もたれが、自然な姿勢を保ちやすく長時間作業に最適だとか。





特長は、傷や汚れに強い生地を採用した、防汚・防傷チェアとのこと。立体的で肉厚なクッションによって、快適な座り心地のオフィスチェアとなっている。体の形に沿った形状で、姿勢をサポートする。硬めで弾力性のあるウレタンクッションを採用している。座面奥行は41.5cmのコンパクトサイズとなっている。リラックスできるロッキング機能を搭載している。さらっとした風合いのファブリック生地を採用している。

［小売価格］各9528円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp