すかいらーくレストランツが運営する和食レストラン「夢庵」は、12月11日から、「蟹＆牛 冬の華やぎフェア」を期間限定で開催する。

「蟹＆牛 冬の華やぎフェア」では、あつあつの蟹鍋にすき焼き、海鮮丼など年末年始にぴったりな“冬のご馳走”が集結する。人気食材「蟹」「牛」を使用した華やかなメニューが勢揃い。期間限定おつまみでプチ忘・新年会にもおすすめだとか。本ずわい蟹や希少部位の牛ステーキなどご褒美食材が主役の和膳が2000円以内で楽しめる。蒸したての「本ずわい蟹のせいろ御飯」や、卓上で焼く「牛みすじの陶板ステーキ」などが、お値打ち価格で楽しめる。生ビールや子ども向けメニューが半額になるなど、お得なクーポンの利用でお値打ち感と満足感がさらにアップする。



「冬の味わい・蟹三昧膳」

「冬の味わい・蟹三昧膳」は、蟹味噌海鮮鍋・本ずわい蟹のせいろ御飯・紅ずわい蟹爪フライ・小鉢の内容。夢庵ならではのせいろ御飯や、ごろごろ入った海鮮がうれしい卓上で仕上げる熱々のお鍋に、蟹爪フライまで楽しめるまさに“蟹三昧”の冬にぴったりの御膳となっている。



「牛みすじステーキと本ずわい蟹のせいろ御飯膳」

「牛みすじステーキと本ずわい蟹のせいろ御飯膳」は、牛みすじの陶板ステーキ・本ずわい蟹のせいろ御飯・紅ずわい蟹爪フライ・小鉢の内容。希少部位・牛みすじの陶板ステーキが味わえる、年末年始らしく蟹も牛も両方楽しみたい人にぴったりの豪華御膳になっている。



「はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋膳（御飯・半玉うどん・お新香付）」

「はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋膳（御飯・半玉うどん・お新香付）」は、夢庵が厳選した、甘い脂と味わい深い赤身が特長のブランド牛・北海道産「はこだて大沼黒牛（交雑牛）」を自家製の割り下で堪能できる。



「本ずわい蟹と帆立の七彩海鮮丼」

「本ずわい蟹と帆立の七彩海鮮丼」は、海鮮丼は本ずわい蟹、北海道産帆立をはじめ、7種の具材を豪快に盛り付けた年末年始仕様とのこと。八丁味噌（八丁味噌45％使用（味噌に占める割合））の蟹汁も選べて海鮮づくしのセットになっている。

［小売価格］

冬の味わい・蟹三昧膳：1979円

牛みすじステーキと本ずわい蟹のせいろ御飯膳：1979円

はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋膳（御飯・半玉うどん・お新香付）：2089円

本ずわい蟹と帆立の七彩海鮮丼

八丁味噌の蟹汁・お新香付：2199円

味噌汁・お新香付：1869円

（すべて税込）

［発売日］12月11日（木）

すかいらーくレストランツ＝https://www.skylark.co.jp