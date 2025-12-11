バレエコアの代表格♡ 足元を主役級に彩ってくれる【名品シューズ】って？
存在感抜群のロマンティックなお靴は、ぷりかわ女子には必要不可欠♡ 今回は、足元ガーリーに飾る「バレエコアなシューズ」をご紹介します。デコラティブなBIGリボンや、お人形さんみたいなメリージェーンなど、足元を主役級に彩ってくれる名品をお見逃しなく！
バレエコアなお靴で足元ガーリーにシフト♡
存在感抜群のロマンティックなお靴は、ぷりかわ女子には必要不可欠。
リボンやレース、フリルなど、甘〜い要素をひとさじ足元にプラスしてコーデの糖度を底上げしましょ。
Check! デコラティブなBIGリボン
足元を華やかに彩る、バレエコアの代表格。お目立ちな立体リボンを選べば、たちまち足元がコーデの主役になること間違いなし♡
【a】ダブルリボンパンプス 21,450円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）
▶︎モノトーンだからお目立ちリボンもクラシカルな印象に。サテンとパールの異素材リボンにキュン♡
【b】2WAYリボンつきシューズ 14,960円／RANDA
▶︎甘さを引き立てるスエード素材。甘さを加速させるピュアピンク。
【c】ベロアリボンストラップパンプス 8,910円／RANDA
▶︎くびれのあるヒールで女みたっぷり。ベロア素材でちょっぴりオトナ気分。
Check! お人形さんみたいなメリージェーン
丸みのあるつま先に、きゃしゃなストラップ。まるで、少女のようなお靴は、ガーリーなお洋服と相性抜群♡
【a】ゴールドビジューストラップシューズ 12,980円／Emma Francis
▶︎かかとを踏んでもはける2WAYデザイン。メタリックな光沢感でしゃれ感UP。
【b】レッドベルベットシューズ 12,980円／Emma Francis
▶︎上品レトロなベロアシューズ。ベロア素材でラグジュアリーな印象に。
撮影／坂田幸一
Ray編集部 エディター 草野咲来