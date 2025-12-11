バレエコアの代表格♡ 足元を主役級に彩ってくれる【名品シューズ】って？

存在感抜群のロマンティックなお靴は、ぷりかわ女子には必要不可欠♡ 今回は、足元ガーリーに飾る「バレエコアなシューズ」をご紹介します。デコラティブなBIGリボンや、お人形さんみたいなメリージェーンなど、足元を主役級に彩ってくれる名品をお見逃しなく！

リボンやレース、フリルなど、甘〜い要素をひとさじ足元にプラスしてコーデの糖度を底上げしましょ。

存在感抜群のロマンティックなお靴は、ぷりかわ女子には必要不可欠。

Check! デコラティブなBIGリボン

足元を華やかに彩る、バレエコアの代表格。お目立ちな立体リボンを選べば、たちまち足元がコーデの主役になること間違いなし♡

【a】ダブルリボンパンプス 21,450円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

▶︎モノトーンだからお目立ちリボンもクラシカルな印象に。サテンとパールの異素材リボンにキュン♡

【b】2WAYリボンつきシューズ 14,960円／RANDA

▶︎甘さを引き立てるスエード素材。甘さを加速させるピュアピンク。

【c】ベロアリボンストラップパンプス 8,910円／RANDA

▶︎くびれのあるヒールで女みたっぷり。ベロア素材でちょっぴりオトナ気分。