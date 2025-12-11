寒暖差に強いグンゼのインナー特集！冬の迷いを解消する快適インナー選び

日本気象協会によると、今年は厳しい寒さが前倒しで訪れる見込みのため、インナーでの防寒対策がこれまで以上に重要になりそうです。また、グンゼ公式Xで行われた調査では、約8割が気温を最優先にコーデを決めている一方で、暖かいインナーを着始めるタイミングに迷う人が半数以上という結果に。今回は、寒暖差や肌ストレスなど、冬に多いお悩みに寄り添うグンゼのおすすめインナーを“悩み別”にご紹介します♪

悩み別に選ぶインナーのポイント

冬のインナーに求めるのは暖かさだけではありません。縫い目によるチクチクや汗冷え、袖見え、ごわつきなど、気になるポイントは人それぞれ。

肌ストレスを避けたい人は縫い目の少ないインナー、汗冷えしやすい人は濡れ戻りを抑える素材、トップスに響かせたくない人は8分袖や襟開き広めのタイプがおすすめです。

自分の悩みに合わせて選ぶことで、冬のコーデがもっと快適に。

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

冬におすすめのグンゼ3アイテム

【ファイヤーアセドロン】8分袖インナー



価格：2,200円（税込）

＜汗冷え対策×8分袖＞

室内外の移動が多く、汗が冷えてしまう人にぴったりの通気性素材。濡れ戻りを抑え、冬の汗冷え防止に◎。8分袖でアウターから見えにくい点も魅力です。

サイズ：M／L／LL（種類：ブラック／クラウドピンク／ベージュ）

【キレイラボ】部分保温8分袖ウォーマー



価格：2,530円（税込）

＜天然繊維×完全無縫製＞

肩と背中だけを集中的に温める“部分保温”タイプ。綿が入ったやさしい肌触りと、縫い糸ゼロの接着仕様で、チクチク感を軽減し快適に着用できます。

サイズ：M／L／LL（種類：グレー／ブラック／スイートベージュ）

【the GUNZE】冬の綿100%8分袖インナー（えりあき広め）



価格：2,200円（税込）

＜綿100％×えりあき広め＞

化学繊維が苦手な方に人気の綿100％シリーズ。微起毛のやわらかい肌ざわりで着ぶくれしにくく、襟開き広めのため洋服から見えにくいのも嬉しいポイントです。

サイズ：M／L／LL（種類：ホワイト／グレーモク／ブラック／ベールブラウン／ロイヤルベージュ／チャコールグレー）

快適な冬を迎えるために

今年は寒さが早めにやってくる予想のため、インナー選びはより重要に。チクチク・汗冷え・袖見えなど、自分の悩みに合うインナーを選べば、寒い季節のコーデがぐっと快適に。

3つのアイテムはどれも冬の悩みに寄り添う機能が詰まっており、忙しい女性の毎日に寄り添ってくれます。

自分に合う“あったかインナー”で冬をもっと快適に

寒暖差が激しい季節こそ、インナーの力が頼もしいもの。グンゼのインナーは、汗冷え対策から肌ストレス軽減、トップスに響かない仕様まで、多彩な悩みに寄り添ってくれます♡

気温に合わせて上手に調整できるインナーを選べば、毎日のコーディネートがもっと快適に。冬本番を迎える前に、自分の生活スタイルに合った“あったかインナー”をぜひ取り入れてみてください。