実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が11日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）にゲスト出演し、企業団体献金について私見を語った。

自民党の旧派閥などを中心に、政治とカネの問題が取り沙汰される中、野党各党は政治資金規正法の改正案を提出。献金の受け手を規制する国民民主党と公明党の案に、立憲民主党が賛成する方針で、現在、国会で審議が行われている。

企業からの献金は、その企業や業界に便宜を図ったり、献金による見返りなどの癒着が起きやすい。ひろゆき氏は「大企業向きのことを言う政治家もいてもちろんいいと思うんですよ」としつつも、国民生活が困窮を極める現状を指摘。子供が2人いる年収400万円の家庭を例に、「子育てして大学に行かせられるかというと、奨学金とかもらわないと無理じゃないですか？借金しないと大学に行かせられないという構造自体が問題なんじゃないの？というのは、言わないまま来ているじゃないですか。国会議員の中では、それは大した問題じゃないみたいな」と問題視した。その理由を「庶民側の代弁をする人がだいぶ割合として少ないんだろうなって気はしています」と分析した。

ひろゆき氏の指摘に、パーソナリティーの泉房穂参院議員は「たくさんお金をもらえる方を向いて、政治をしがちになってしまうので、そこは企業団体献金の問題で、国民のお金をお金をくれる一部の人のために使うんですかという」と賛同した。

あらためてひろゆき氏は、カネのかかる政治のメカニズムについて、「お金がある候補と、お金がない候補だったら、ある候補が受かるよねと。なので企業献金が必要だよね。企業献金をもらって、政治家になってやりたいことをやる、これすごい合理的だと思うんですよ」と、一部納得を口にした。

それだけに、有権者は企業を向いた政治姿勢を正す必要があると指摘。「国民としては、企業からもらったら企業向きの政策をやっちゃうから、企業からもらうのをやめなきゃいけないよねっていう形で、法律を作ろうとなるべきなんですけど、あんまり国民って気にしてないじゃないですか？」。さらに「自民党が支部で献金をもらうことに対しても。“あっそう。ふ〜ん”みたいな。日本人の人はそこ、気にしないんだって感じで見ちゃってますね」と、有権者の無関心さに皮肉を込めて話した。