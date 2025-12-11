古民家で謎の共同生活を送る2組の家族…そこには涙なしでは語れない波瀾万丈の人生ドラマが！
12月11日（木）放送「ナゼそこ？+ 岐阜の山奥…2組の家族（秘）ガス水道なし謎の共同生活…母がん発症」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】古民家で謎の共同生活を送る2組の家族…そこには涙なしでは語れない波瀾万丈の人生ドラマが！
岐阜県…標高720mの山奥！築100年の古民家に謎の共同生活を送る2組の家族を発見！
電気ガス水道なし！9歳13歳14歳の子ども達が“天然の遊び場”で、魚を捕り野菜を育て自給自足する生活に密着。
元看護師の母は“絨毛がん”で3年間の闘病生活を余儀なくされた過去が…父は東京・原宿生まれ…全く接点のない2人が共に暮らす裏には、涙なしでは語れない波瀾万丈の人生ドラマがあったのです！「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】萩原聖人
