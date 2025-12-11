＜義実家は託児所！？＞義兄夫婦が毎週末子どもを預けている。仕事でもないのに依存しすぎじゃない？
義実家を訪れるたびに、なぜか義兄夫婦の子どもたちがいる……。「また預けているの？」と内心モヤモヤした経験はありますか？ 投稿者さんが抱いたのも、まさにそのような違和感でした。
『仕事でもないのに子どもを親に預けまくりな義兄夫婦。それ前提で実家の近くに家を建てたのかな』
義兄夫婦は義実家を“託児所”みたいに使っているように見えるそう。この話には預ける側、預かる側それぞれの事情があり、外からは見えない葛藤もあるとママたちは教えてくれました。
子育て世帯の場合、“実家の近く”に住むこともあるのではないでしょうか。とくに子どもが複数人いる場合、近所に実母や義母がいれば心強いかもしれません。
『私の実家の近くに住んで、頼りまくっている』
このように、親のサポートを前提に暮らす家庭はあるのでしょう。保育園の空きがない、共働きで時間が足りない。そのような背景を考えると、「頼れるなら頼る」のもひとつの選択肢です。ただし、それが頼りすぎとなると、親の負担は増していくでしょう。
義兄夫婦にも事情があるのかも？
あるママは、義兄夫婦の行動をこう分析します。
『義兄が地域密着型なのでは？ うちの兄夫婦もそうだった。仕事でなくても実家の都合関係なしに子どもを置いていく。親も仕事があるし、体力もないしで困っていたよ』
“地域密着型”とは、地元に根を下ろして人とのつながりを大切にするタイプの人を言っているのでしょう。悪気はなくても、気軽に実家を頼りにしてしまう傾向があるようです。義兄夫婦もまた、そのような“気軽さ”のなかで実家を当たり前のように利用しているのかもしれません。
義両親が疲弊している場合も
問題は、預けられる側である義両親がどう感じているかではないでしょうか。
『だいたいはそういうケースの場合、預けられる側が疲弊している。ただそれは両者の間で解決することだから、愚痴を聞かされても、「そうなんですね」と流すのが無難』
『毎週末、孫を預かっていて義母がヘトヘト。1人目だけでなく2人目、3人目も預け続けている。義母が「もうムリ」と止めたらしいけど』
孫がかわいい気持ちはあっても、体力的にも精神的にも限界があります。さらにこのような声も。
『うちの子が義実家に行きたがらなくなった。居場所（大好きなおばあちゃんち）を取られてしまったので義兄夫婦と子どもたちが大嫌い。義兄の子がワガママで、うちの子ばかり我慢するから。「○○ちゃんがいるなら行きたくない」って。結局疎遠になったよ』
義実家が義兄夫婦の“子守拠点”になることで、他の家族との関係が壊れることもあるのです。
義両親が望んでいるなら、もう首を突っ込まない
とはいえ、義兄夫婦の育児スタイルについて、他人がとやかく言うことではないとの冷静な声もありました。
『預かる側が快く迎え入れているなら余計なお世話』
『投稿者さんに預けるよりマシでしょ。被害がないなら気にしない』
たしかに義両親が自ら望んで孫を預かっているのなら、それは家族の“あり方”のひとつ。第三者が口を出すことで、むしろ関係をこじらせる可能性もあります。
『義両親の様子を見てくれているのでは？ それはそれで助かること。イヤがっているなら別だけれど、そうでもないなら問題なし』
『別の家庭のことだし、預かる側が了承しているならいいと思う。どのような形であれ、家族がうまく回っているならそれでいい』
義兄夫婦が実家を頼ることに違和感を覚えているようですが、それぞれの家庭にはそれぞれの事情があります。本当に困っているのが義両親側なら、投稿者さんが助け舟を出すのも選択肢ですが、単なる“価値観の違い”なら静観するのが賢明かもしれません。
「頼れる家族」がいる幸せと、バランスの大切さ
子育ては、ひとりでは難しいものです。実家の力を借りながら、家族みんなで支え合っていくのは素敵なことなのではないでしょうか。ただし、“頼る”と“甘える”の境界線を越えてしまうと、誰かが疲弊し、家族の関係が歪みはじめます。預ける側は「親の負担になっていないか」を振り返り、預かる側も「ムリなことはムリ」と言える関係を築くこと。それこそが、長く続く“家族の支え合い”の形なのかもしれません。
投稿者さんは遠慮してしまうタイプなのでしょうか？ 相手を気遣う人柄なのかもしれませんね。スッと相手の懐に入ることが得意なタイプの人もいます。タイプが違えばその姿に羨ましいと思ったり違和感を覚えたりすることもあるでしょう。もし義両親が快く受け入れてくれるのなら、たまに投稿者さんもお子さんを預けてみるのがいいのかもしれません。たまには夫婦水入らずでデートを楽しんでみてはいかがでしょうか。また「うちは義実家を頼らない」と決めているのなら、それはそれでOKです。夫婦で協力して子育てを楽しみましょう！