俳優の北川景子さん（39）が10日、都内で開催された『ELLE CINEMA AWARDS 2025』授賞式に吉沢亮さん（31）らとともに登場。自身の作品での体当たりの挑戦を明かしました。

北川さんは主演した映画『ナイトフラワー』で、日本の映画界で輝いた俳優に贈られる『エル ベストアクトレス賞』を受賞しました。

■デビュー22年 主演作品で初の映画賞受賞

北川さんは「デビューして22周年になるんですけれども主演で映画賞をいただくのが初めてでして、本当に本当にうれしいですし、いまこのトロフィーの重みをずっしりと感じております。このような賞をもたらせてくださった内田監督と内田組のみなさんに改めて心より感謝申し上げます。ありがとうございます」と感謝の気持ちを述べました。

現代のシングルマザーが置かれた過酷な状況を映した難しい役に挑戦し、これまでに見たことのない姿で演技派としてのさらなる新境地を見せてくれたことが評価された北川さん。どのような思いで作品に挑んだのかと聞かれると「この作品のオファーをいただいた時にやはり相当な覚悟を持って演じなければならない役だなと、これまでやってきた経験とか自信を持っていた能力とか全部無視して、本当にもう魂で、この作品に全身全霊でぶち当たっていきたいという気持ちでやったんです」と、体当たりの挑戦だったことを明かしました。

さらに「できあがった映画を見て、その私の思いがスクリーンに少しでも残ってみなさんに伝わったのかなと思うと、頑張ってよかったなというふうに思います」と安堵（あんど）した様子の笑顔で喜びを語りました。

■北川「若い頃は結構完全無欠みたいな…」

また、これまで自身が演じてきた役柄を振り返り、「やはり若い頃は結構“完全無欠”みたいな、仕事ができてみたいな役が多かったのですが、いろいろ幅広い役に挑戦したいともがいておりまして、子どもを授かってからいろんな母親役をいただけるようになって、ターニングポイントというかこういう役を演じながら成長することで人間としても母としても役者としてもいま、成長してる段階なのかなってそんな実感はあります」と、自身の出産の経験が演じる役柄に変化をもたらしたことを明かしました。

最後に、今後どんな役に挑戦したいかについて聞かれると「すごくヘビーな作品と役がずっと続いていて、そろそろ幸せな役とかやりたいなってちょっと実は思っていて、キラキラしたイメージを変えたいってずっと思っていたんですけど、ときどきキラキラしたいなとかも思いますし、幸せな役とかそういうものに挑戦したい」と明かし、さらに「そのためにも健康を維持しながら、家庭に軸足を置きながら充実した生活を送れたらいいかな」と家庭と俳優業の両立を目標に語りました。

他にも、芸能界からは『エル メン賞』に吉沢亮さん（31）、『エル・ガール ライジングスター賞』に木戸大聖さん（29）と出口夏希さん（24）が選出されました。