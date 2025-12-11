　11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万570円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては421.18円高。出来高は3653枚となっている。

　TOPIX先物期近は3385.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.26ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50570　　　　　+370　　　　3653
日経225mini 　　　　　　 50570　　　　　+370　　　 60418
TOPIX先物 　　　　　　　3385.5　　　　　 +18　　　　4177
JPX日経400先物　　　　　 30670　　　　　+275　　　　 191
グロース指数先物　　　　　 646　　　　　　+5　　　　 439
東証REIT指数先物　　売買不成立

