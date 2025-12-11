日経225先物：11日22時＝370円高、5万570円
11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万570円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては421.18円高。出来高は3653枚となっている。
TOPIX先物期近は3385.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50570 +370 3653
日経225mini 50570 +370 60418
TOPIX先物 3385.5 +18 4177
JPX日経400先物 30670 +275 191
グロース指数先物 646 +5 439
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3385.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50570 +370 3653
日経225mini 50570 +370 60418
TOPIX先物 3385.5 +18 4177
JPX日経400先物 30670 +275 191
グロース指数先物 646 +5 439
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース