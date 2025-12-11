2025年12月13日（土）・14日（日）、『札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）』にて、『木育ひろば in チ・カ・ホ』が開催されます。

『木育ひろば in チ・カ・ホ』は、道民参加による協働の森林づくりを進めるため、『林野庁北海道森林管理局』、『（公社）北海道森と緑の会』、関係市町村や団体等と連携しながら開催されている『北海道・木育（もくいく）フェスタ』のイベントです。

苗木づくり体験や、木の玉プールなども実施されます。

2024年開催時の様子 画像：北海道詳細情報

木育ひろば in チ・カ・ホ

開催日時：2025年12月13日（土）11:30～17:00、14日（日）10:30～16:00

開催場所：札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）

入場料：無料

木育マイスターや森林ボランティア団体等による、季節感あふれる木工体験や苗木づくり体験などができる『木育ひろば in チ・カ・ホ』。

森や木にふれ合い、北海道の木育を知るきっかけになりそうですね！

子どもと一緒に楽しめるコンテンツもたくさんあるので、ぜひご家族みんなでお出かけしてみてくださいね◎

