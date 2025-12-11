旅行サイトの会員が選んだ「人気温泉地ランキング」が10日に発表されました。全国の有名温泉がランクインする中、1位に選ばれたのは…？

【画像で見る】絶景 温泉からながめる“ダイヤモンド桜島”

大分勢が躍進「もう一度行ってみたい温泉地」発表

井上貴博キャスター：

「もう一度行ってみたい温泉地」が発表されました。

【もう一度行ってみたい温泉地】※じゃらん 人気温泉地ランキング2026

1位：群馬・草津温泉 3年連続1位

2位：大分・別府温泉郷 前回5位

3位：神奈川・箱根温泉 前回2位

4位：愛媛・道後温泉 前回3位

5位：大分・由布院温泉 前回11位





大分勢がランクアップしているというのが一つの特徴です。じゃらんの担当者によると、同じ大分でも着眼点や客層が変わってくるようです。

【なぜ大分が躍進？】※じゃらん担当者によると

●2位：別府温泉

新しい観光スポット・壁紙アートなど映えスポットもでき、「古い温泉地＋映え」で若者が注目



●5位：由布院温泉

福岡〜由布院〜別府を結ぶ観光列車「ゆふいんの森」が人気

「温泉＋観光列車」プランのシニア層増加

TBSスペシャルコメンテーター 星浩氏：

大分は以前は離れたところという印象でしたが、SNSなど環境に合わせていろいろな工夫をしていますよね。

“空気が澄んでる今”おすすめ 絶景部門TOP3

井上キャスター：

全国4000の温泉を制覇したという温泉ライターの高橋一喜さんによると、「空気も澄んできた今の季節は、景色を楽しめる露天風呂がおすすめ」だということです。



▼5万人が投票「温泉総選挙2025」絶景部門TOP3

【第3位】夕日ヶ浦温泉 （京都・京丹後市）

「美人の湯」ともいわれ、単純アルカリ性の湯に浸かりながら絶景を堪能できる

その名の通り、夕日が海に沈む様子が息をのむ絶景



【第2位】SHIROYAMA HOTEL kagoshima さつま乃湯（鹿児島市）

展望露天風呂からは鹿児島の町並み、そして桜島まで一望できる

絶景タイムは早朝で、桜島の山頂から朝日がのぼる“ダイヤモンド桜島”も



【第1位】きのえ温泉（瀬戸内海に浮かぶ広島・大崎上島町）

陸路ではたどり着けず、船でしか行けない温泉

瀬戸内海の島々を一望できる非日常感が魅力

2024年に続き2年連続の1位を獲得

宿が決まったときからリサーチを！「露天風呂を楽しむコツ」

井上キャスター：

絶景を眺める上で、お風呂がどの向きにあるか考えたことはありますか？そこまで考えると、計画を立てられます。

「露天風呂を楽しむコツ」

●西向き：夕方に入浴して夕日狙い

●東向き：早朝に入浴して朝日狙い



宿・温泉が決まったら「湯船からみえる絶景の方角」を調べる

→露天風呂に入る時間を決める

1300年の歴史持つ温泉に残る文化

井上キャスター：

温泉ライターの高橋さんに「絶景風呂」を聞きました。まずは「番外編」です。

▼レジャー／街ぶら部門4位

栃木・那須温泉郷「鹿の湯」

・1300年の歴史を持つ

・入浴料大人500円、小人300円

・昔ながらの湯治場を彷彿とさせる木造の浴室が特徴的

・江戸時代の大名も愛したと言われる



▼この浴槽 実は…

・湯船が6つあり、湯船ごとにお湯の温度が違う

・好みの温度を選んで入浴できる

▼「あること専用」の浴槽も…

・湯船の隣にある細長い浴槽は、昔から残る入浴法「かぶり湯」のための浴槽

・湯あたりを防止するため、「ひしゃく」で頭からお湯をかぶってから入浴

→大人は200回、子供は100回



温泉ライターの高橋さんによると、この温泉は湯温が高いので体を慣らしてから入らないと湯あたりしてしまうということです。地元の人は「マイひしゃく」を持っているそうですよ。

絶景に浸る2つの名湯

井上キャスター：

絶景温泉もご紹介します。

▼秘湯・名湯部門1位・群馬「万座温泉（まんざ）」

・標高1800m

→通年入れる場所で最も高いのが万座温泉といわれている

・“日本一星空に近い温泉郷”といわれている

▼絶景部門5位・徳島「大歩危祖谷（おおぼけいや）温泉郷」

・祖先の霊がいるような山深いところ、谷という意味でこの字があてられたという

・徳島空港から車で2時間半の日本三大秘境

・温泉まで距離があるため、ケーブルカーで移動する



水墨画の中に入り込んだような銀世界の中をケーブルカーで移動するため、温泉まで距離はありますが、景色とともに楽しむことができるということです。