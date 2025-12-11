2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬½°±¡ÄÌ²á¤·À®Î©¤Ø¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É18Ãû3000²¯±ßµ¬ÌÏ¡¡¹ñÌ±¡¦¸øÌÀ¤Ê¤É»¿À®Â¿¿ô
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬11Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢½°µÄ±¡¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¡§
µ¯Î©Â¿¿ô¡¢¤è¤Ã¤ÆÎ¾°Æ¤È¤â°Ñ°÷Ä¹Êó¹ð¤ÎÄÌ¤ê²Ä·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¡×¡Ö2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡×¡Ö¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ø½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡Ù¤Î³È½¼¡×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤ÇÌó18Ãû3000²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
»þ´ü¤ÎÌäÂê¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÌäÂê¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ°Æ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¿ÂÐ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ËÜ²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¤Î¼çÄ¥¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢È¿ÂÐ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢»¿À®¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¤½¤ì¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤Ï»¿À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´°÷°ìÃ×¤Ç»¿À®¤ÎÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¶¦Æ±¤ÇÁÈ¤ßÂØ¤¨Æ°µÄ¤ò½°µÄ±¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Ê¤É¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·È½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï12Æü¤«¤é»²µÄ±¡¤Ç¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Íè½µ17Æü¤Þ¤Ç¤Î²ñ´üÃæ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£