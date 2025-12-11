一見ただの黒い布だけど、大事なガジェットを守るならコレが頼りになる
ワインを買ったけど、持ち運び途中で割れないかな…、キャンプでスピーカーを持っていきたいけど、途中で落として壊れるかも…。
新聞紙や柔らかそうな素材にくるんで対処したりするものの、衝撃に弱い割れものや精密機器を持ち運ぶ時にクッションの役割を果たしてくれるアイテムって、意外となくて困ってしまいますよね。そんなときに使いたいアソボーゼの「タフトラップ」を紹介します。
大切なモノを衝撃や水から守る新しい風呂敷
アソボーゼの「タフトラップ」は、素材にこだわり、機能性を追求したラップクロスです。内側の生地は柔らかい起毛素材なので、デリケートなものをやさしく包んで衝撃から守ってくれます。
さらに、表地のTOFT-tec素材は耐水性に優れているので、台所や洗面台などの濡れた場所に放置しても心配いりません。
陶器といった割れものや、モバイルバッテリーなどの精密機器を安心して持ち運びできる本商品は、21世紀の万能風呂敷として大活躍してくれそうですね。
持ち運びしやすいコンパクトさも◎
持ち運びのしやすさも「タフトラップ」の魅力です。たたむとB5サイズ、丸めると500mlペットボトルより小さくなるので、リュックやスーツケースの空いたスペースに合わせて収納できます。
大切なアイテムを本商品でまとめて包んでスーツケースに収納すれば、衝撃から守りながら整理整頓にもつながるので一石二鳥。
リュックやスーツケースの中に忍ばせておけば、お土産用で瓶詰めのワインを購入したくなったような急にクッション材が必要になる場合でも安心ですね。
シーンを選ばず、取り扱いも楽々
ブラックカラーでシンプルなデザインの「タフトラップ」。予備のカメラレンズや携帯型ゲーム機の持ち運び用として、ビジネスからプライベートまでシーンを選ばずに使えそう。
取り扱いもフックタイプのバックルをかけるだけなので、すぐに包めて、取り出しも簡単な点もうれしいポイントですね。
いつでもすぐに大切なモノを衝撃や水から守ってくれる現代版の風呂敷「タフトラップ」。気になる方はぜひチェックしてみてください。
