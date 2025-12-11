Photo: 山之内 渉

玄関を出るとき、無意識に手が伸びているんです。

パタゴニアのロングセラー「ナノ・パフ・ジャケット」。2010年の登場以来、多くのファンを生んできたこのジャケットですが、ぼくもその魅力に取り憑かれたうちの一人。

圧倒的なタフさと軽さ、そして絶妙な暖かさ。「とりあえずこれ着ておけば間違いない」という安心感。このジャケットへの依存度は、年々高まるばかりです。

ほぼ一年中、出番アリ。「稼働率」がバグってます

ナノ・パフ・ジャケットは、ざっくり言うと「着られる期間がやたら長い」一着です。

秋〜春先まではメインアウターとして、真冬はコートやフリースの下に仕込む中間着として。さらに言えば、夏だってキャンプ場や山の朝晩にサッと羽織るのに丁度いい。なぜここまで使い回せるかというと、理由は2つあります。

Photo: 山之内 渉 Patagonia｢ナノ・パフ・ジャケット｣ 33,550円（税込）

ひとつは、ダウン（羽毛）ではなく、化繊の中綿（プリマロフト）を使っていること。 ダウンほどの爆発的な保温力はないものの、逆に言えば「暑すぎない」のが最大のメリット。 電車や屋内に入った瞬間に「暑っ！」と感じる、あのストレスがありません。

しかもプリマロフトは湿気や水にめっぽう強いので、雨の日でも、アクティブに動いて汗をかいても、快適な暖かさがずっと続きます。

Photo: 山之内 渉

そしてもうひとつが、この「ミニマルなデザイン」です。

ロゴも控えめで、デザインは極めてシンプル。いかにも「今から山に登ります」というゴリゴリ感が薄いおかげで、チノパンやジーンズに合わせて街へ出ても馴染みます。

天候が読めなくても、行き先が山でも街でも、とりあえずこれさえ着ておけばなんとかなる。この「思考停止で選べる気軽さ」こそが、結局毎日着てしまう理由なんです。

「着てよし、畳んでよし」のギミックが憎い

このジャケット、脱いだ後も優秀です。

Photo: 山之内 渉

内側の胸ポケットに本体をグイグイ押し込むと、なんとそのまま収納できてしまうパッカブル仕様。さらに重さは約369gでiPhone2台分ちょっとという軽さ。このコンパクトさなら、バックパックの隙間はもちろん、オフィスのデスクの引き出しにだって放り込んでおけます。

じゃあ、着心地はどうなのか？ 抜群に良いです。

Photo: 山之内 渉

特筆すべきは、あえて少し長めに設計された「袖の長さ」。 デスクワークで腕を前に出しても、車のハンドルを握っても、あるいは登山の岩場でグイッと手を伸ばしても、背中がつっぱる感じがしない。軽さも相まって「着ていることを忘れる」っていうのは、こういうことなんですね。

ちなみに僕が着ているのは5年前のモデルですが、公式サイトによると、最新モデルはさらに「肩と腕まわりのフィット感」が改良されているとのこと。現行でも十分快適なのに、これ以上動きやすくなってどうするんだ、と逆に心配になるレベルです。

「雑に扱える」という、最高の機能性

肝心の耐久性についても、そこはパタゴニア。 心配するだけ野暮というもの。

ナノ・パフ特有の「レンガのようなキルトパターン」は、中綿のズレを防ぎ、糸のほつれを最小限に抑えるための機能美。 そして素材には、軽量ながら引き裂きに強いリサイクル・ポリエステル100％のリップストップを採用しています。

だからこそ、このジャケットを過保護に扱う必要はありません。

Photo: 山之内 渉

マウンテンバイクで泥を跳ね上げ、キャンプで煙に巻かれ、登山では岩肌に擦りつけ……。そんなハードな使い方にも音を上げないタフさがあり、汚れたらネットに入れて洗濯機へ放り込めばOK。このメンテナンスの楽さも、一般的なダウンにはない魅力です。

……とは言ったものの、実はむかし、焚き火の火の粉で袖口に小さな穴をたくさん開けてしまいました。

でも、心配はいりません。パタゴニアの補修用シール「ウォーンウェア（Worn Wear）・パッチ・キット」をペタリと貼れば、すぐに補修完了です。

Photo: 山之内 渉

むしろ、つるつるの新品よりも、パッチで継ぎ接ぎされ、日に焼けて色あせた今の姿のほうが「自分のギア」感があって愛おしいとさえ思うんですよね。

100%リサイクル素材で作られたウェアを、直しながら長く着る。価格は3万円弱と決して安くはないですが、春・秋・冬と3シーズン着倒せて、ラフに扱ってもへこたれない。日割り計算したら、実質タダみたいなもんです。

クローゼットに一着あるだけで、この冬の「安心感」がガラッと変わるはずですよ。