「寒いけど着膨れはしたくない」人へ！【ハニーズ】スッキリ見え狙える♡「ぽかぽかパンツ」

冬コーデでおしゃれよりも暖かさを優先すると、着膨れが気になりがち。スッキリ見えも防寒も両立させたいなら【ハニーズ】のパンツをチェックしてみて。裏地にフリース素材やシャギー素材を使用したパンツは、冬も暖かく穿けそうです。さらにオンオフ問わず活躍するきれいめデザインで、一度穿いたら手放せなくなるかも。

細見えと暖かさを両立する優秀パンツ

【GLACIER lusso】「ウォームテーパードパンツ」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは「ヒップを高く見せ、腰回りのラインにこだわった」「美脚効果も抜群」（公式サイトより）というテーパードパンツ。裏はフリース素材になっていて、寒い日も暖かく穿けそう。ヒールを合わせてきれいめに、スニーカーで程よくカジュアルにと、さまざまなスタイルを楽しめそうです。

美脚見えしそうなあったかスキニー

【ハニーズ】「暖カラースキニー（股下63cm）」\3,480（税込）

「スッキリとしたシルエットで、着ぶくれしない」と公式サイトで紹介されている、伸縮性のあるスキニーパンツ。裏はシャギー素材で冬コーデにぴったり。オーバーサイズのトップスやセーターとも相性がよく、冬コーデをバランスよく見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M