全部気になるぅぅぅ！！！【ローソン】マニア達がチェックした「新作パン & スイーツ」

マニアも絶賛する【ローソン】の「新作パン & スイーツ」に注目！ 食欲がそそられそうな商品がラインナップしていて、朝食やおやつにぴったり。今回はホイップを加えたパンから、さつま芋感溢れるクレープまで、見逃せない新作をご紹介。気分を上げたい時に選んでみて。

ホワイトチョコをかけた「MILKふんわりホイップロール」

@pan.oyatsuさんが「ほんっとーーに美味しかった！！」と絶賛した新作パン。ホイップクリームがたっぷりサンドされており、朝から甘いもので癒されたい朝食に良さそうです。生地の半分にはホワイトチョコをかけた贅沢仕様。生地はふっくら厚めで、ほどよくお腹も満たされそうです。

中にはクランチも入った贅沢感！「ブラックメロンパン」

「ちょっと変わった味わいで楽しい」と@pan.oyatsuさんが語るこちら。真っ黒に染まった新作メロンパンです。ココアパウダーを生地に練り込んでおり、深みのある味わいが楽しめそう。中にはホイップクリームとココアビスケットがサンドされていて、食感も楽しめるかも。片手でサクッと食べられるお手軽感も魅力的。

みんなでシェアできる「焼き芋のもち食感ロール（紅はるか）」

もち食感ロールシリーズの新作。既にカットされているため、手間なくみんなでシェアできます。@sujiemonさんによると「もちもち生地の中にダイスカットの焼き芋が入っていてシャキシャキとした食感」とのこと。お芋風味のホイップクリームには、お芋餡が包まれた贅沢仕様。パクッと食べやすいサイズ感で、小腹が空いたおやつにも良さそうです。

自分へのご褒美に「おいものクレープ」

焼き芋の見た目を再現したような新作のクレープ。@sujiemonさんによれば「蜜漬け芋と芋ホイップにスイートポテト」を合わせた贅沢な仕上がり。柔らかな口当たりが楽しめそうです。生地は薄く、贅沢感がありつつも食べやすさを感じられそう。「どこを食べてもお芋づくし」とのことなので、ティータイムに味わってみてはいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino