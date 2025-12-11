マヂラブ・野田クリスタル「わたしは非常に筋肉があります」 『フォールアウト』シーズン3出演を猛アピール！
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが11日、都内で行われた『フォールアウト』シーズン2ジャパンプレミアに、エラ・パーネル、カイル・マクラクラン、ジョナサン・ノーランと共に登壇。本作の大ファンだという野田は「フォールアウト愛」を爆発させ、シーズン3出演を猛アピールした。
【写真】ミニドレスでイベントに登場したエラ・パーネル
本作は、史上最高のビデオゲームシリーズのひとつとして知られる『Fallout（フォールアウト）』を、クリストファー・ノーランの弟のジョナサン・ノーランとリサ・ジョイが実写化したシリーズの第2弾。複雑かつ奇妙で、非常に暴力的な世界で物語が繰り広げられたシーズン1の壮大なフィナーレの余韻に浸りながら、シーズン2では視聴者をモハビ・ウェイストランドから終末後の活気あふれる都市ニューベガスへと誘う。
来日ゲストがシーズン2の魅力を語り合うなか、花束を持って登場した野田は「元々ゲームが好きでやらせてもらっていたのですが、実写化という話を聞いて『どうやるんだろう』と想像がつかなかったんです」と語ると「パワーアーマーの再現度などは、ゲームよりも格好良く描かれていて、ピップボーイが本当にこの世に存在したぞ……と思うぐらい感動しました」とマシンガントークを繰り広げる。
野田の熱いトークを聞いたジョナサンは「野田さんのコメントが本当に的を射ている。キャストの素晴らしい演技は大前提ですが、クレイジーなクリーチャーなどを作っているのがとてもワクワクするんです」と満足そうな表情を浮かべていた。
すると野田は、おもむろに自身の胸の辺りを触り「私は非常に筋肉があります。筋肉モリモリです。『フォールアウト』に出ても違和感がないのではないでしょうか？シーズン3があるならば、スケジュールを空けさせていただきます」とプレゼン。
野田の発言にノーランは「ロスで会いましょう」と笑顔で語ると、野田は「ではぜひナイトをやらせてください」と役柄まで指定してノーランらをタジタジにしていた。
ドラマ『フォールアウト』シーズン2は、12月17日よりPrime Videoにて独占配信。
