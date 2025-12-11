１１日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後８時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」で、今年のレギュラー陣の中からクビになるのが「最大３人」であることが発表された。

今回は前週に続き、「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕と俳優・ムロツヨシをゲストに迎え、グランドプリンスホテル新高輪の和食・清水で「大忘年会ゴチ」を展開。設定金額３万５０００円でピタリを争った。

ここまで自腹額９０万円超と最下位に沈み、最初は「なんで、こんなことになったんやろ？」と、つぶやていた小芝風花だったが、この日は予想額３万４８００円で白石麻衣との同額１位に輝き、「え〜、え〜、やった〜！ キャー！」と躍り上がって大喜び。

最初に名前を呼ばれた白石も「キャー！ やったー！ うれしい〜！」と絶叫。ジャンプを繰り返すと壁に張りついて大喜びした。

結局、この日の最下位は予想額２万３８００円の横山で総額２９万２０００円の支払いとなった。

番組のラストで羽鳥慎一アナウンサーは「今年のクビの人数は最大３人です」と発表。１２月２５日に生放送される次回の「４時間ＳＰ」でクビになるメンバーが発表されることに。小芝はレギュラー７人中最下位のまま、６位の高橋文哉、５位の白石らとのクビ争いで圧倒的に不利な状況のまま最終決戦を迎えることになった。

◆ゴチ・レギュラー陣の１１日放送終了時点の総支払額

▽１位 増田貴久 ２７万６８４０円

▽２位 せいや ３３万５１４０円

▽３位 岡村隆史 ３６万７４１２円

▽４位 矢部浩之 ４６万２３００円

▽５位 白石麻衣 ６６万２７００円

▽６位 高橋文哉 ８４万５５０円

▽７位 小芝風花 ９６万３８００円