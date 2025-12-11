のん、テレビカード買って“ホテルの有料チャンネル”で見ているもの

女優・のん（32歳）が、12月10日に放送されたラジオ番組「ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。ホテルのテレビカードを買って見ているものについて語った。



のんが番組のゲストとして登場し、ナイツとは新宿末廣亭で会ったことがあるという話題となる。のんは今でもたまに寄席を観に行くそうで、ナイツが「好きな芸人さんとかいるんですか？ お笑いの人とか見たりします？」とたずねる。



のんは「おふたりのも見ますし。ナイツの。本当に見ます。ホテルに泊まった時とかにテレビカードあるじゃないですか。あれ買って」とホテルの有料チャンネルでお笑いを見ていると語った。