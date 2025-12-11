飯田市の佐藤健市長が今年の夏に新盆を迎えた市内の有権者の自宅を訪れ、「見舞い」として現金を手渡していたことが分かりました。専門家は公職選挙法に抵触する可能性があると指摘しています。



飯田市 佐藤健市長

「法令に違反するというご指摘なので来年からは控えようと思っていますけど」



11日朝、テレビ信州の取材にこう答えた飯田市の佐藤健市長。2020年に初当選し、現在2期目ですが、今年の夏に新盆を迎えた有権者の自宅を訪れ、「見舞い」として自身の名義で現金を手渡しました。





金額については1人当たり3000円とし、今年は5軒ほど訪れて有権者に手渡したということです。公職選挙法では政治家が選挙区内の人に寄付を行うことを原則禁止しています。佐藤市長は葬儀に出席し、新盆で見舞金を渡すのは“地域の風習”で違法の認識はなかったとしています。飯田市 佐藤健市長「私は葬儀も本人が出席の場合はいいと伺っていたので基本的に（新盆も）葬儀とセットのものだと思っていました」政治とカネの問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は「地域の昔からの風習は駄目ということで法律ができている。慣習を断ち切ることが政治家には求められている」と指摘。佐藤市長は今後、政治家として法令を順守していきたいとしています。