人気カードゲーム「ウノ」より特別仕様の「ウノ ゴールド（UNO GOLD EDITION）」が12月27日に発売となる。華やかなゴールドボックスに、箔押しされたブラックカードを採用し、年末年始やホリデーシーズンの家族・友人との遊びに最適。ギフトとしてもおすすめのプレミアム仕様だ。

本商品は定番ウノと同じルールで、手札の色と数字を合わせてゼロにした人が勝ちとなる。カードには色を識別しやすいシンボルマークを追加し、色覚多様性に配慮した設計。誰と遊んでもフェアに進行しやすく、スピーディーなゲーム展開が可能だ。なお2026年にはウノ誕生55周年を迎える。

商品詳細

メーカー希望小売価格：2200円（税込み）

発売日：12月27日発売予定

対象年齢：7才以上

サイズ（cm）：W9.2×D2.3×H11.7

発売元/販売元：マテル・インターナショナル株式会社

ウノは1971年の誕生以来、世界中で愛されるカードゲーム。マテルゲームではブロックス、バウンス・オフなども展開し、家族や友人と楽しめるゲームを提供している。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)