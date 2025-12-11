ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が呼びかけ役を務めるチャリティーイベント「La Gente del Barrio」が7日（日本時間8日）、来年3月のWBCの会場となるマイアミのローンデポ・パークで開催された。

ゲレロ財団が主催する恒例行事で、ドミニカ共和国出身の現役メジャーリーガーを中心に、ラテングラミー賞受賞アーティストら著名人も多数参加し、球場は温かく和やかな空気に包まれた。

最も盛り上がったのはソフトボール大会と本塁打競争。選手たちは実際の試合球を使用し、WBCの舞台でもある球場の雰囲気を楽しみながら豪快なアーチを連発し、本塁打競争はレッズの三塁手マルテが優勝を飾った。

今秋のポストシーズンを沸かせたゲレロを筆頭に、メッツのソトフアン・ソト、ドジャースのT・ヘルナンデス、イチロー氏の“愛弟子”として知られるマリナーズのロドリゲスら、メジャーを代表するスターが一堂に会した。

ゲレロ財団はイベント数日前から子ども向け無料チケットを用意し、来場した子どもたちには玩具のバットとボールのセットをプレゼント。フィールド内外には楽しげな歓声が響き、まるでクリスマスパーティーのような温かな光景が広がっていた。