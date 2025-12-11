ももいろクローバーZの百田夏菜子さん（31）、俳優の本郷奏多さん（35）が10日、神奈川・横浜赤レンガ倉庫で行われたイベントに登場。サンタ姿のピカチュウとともにツリーの点灯式を行いました。

今回、Pokémon Happy Holidays 『Pokémon LEGENDS Z-A M 次元ラッシュ』配信記念イベントの参加者が『ピカピカ“ほうでん”ツリー』を点灯しました。

■サンタ姿のピカチュウ登場に大盛り上がり

点灯式にはサンタ姿のピカチュウも登場し、会場は大きく盛り上がりました。点灯したツリーを見て百田さんは「ピカチュウの電気を借りてみんなで点灯したって考えたらより熱い気持ちとハッピーな気持ちになりました」とコメント。

また、本郷さんは「ピカチュウ大好きなおいっ子のためにちょっと写真だけ」とツリーを撮影し始めます。その様子を見たピカチュウが本郷さんに近寄り、ツリーを背景に2ショット撮影。本郷さんは笑みを浮かべ「ありがとうピカチュウ！」とうれしそうな様子を見せました。

■百田夏菜子のクリスマスの思い出 「成功したためしがない」

さらに、ツリーの点灯式にちなみ、“クリスマスの思い出”について聞かれた百田さんは「毎年クリスマスのライブをやっているんですけど、そのときにメンバーとスタッフさんを含めたみんなでプレゼント交換を裏でやっているんですけど」とライブでの裏話を披露しました。

一方、ハプニングもあるようで「人が多すぎて成功したためしがなくて、どっかで詰まっちゃう。“2個きた！”みたいなことが毎年あるのもすごく楽しい。今年もやる予定なのですごく楽しみです」と明かしました。

また、歌いながら行うのか聞かれ「歌を流しながら、そして歌いながら回していくんですけど、ライブの前に気持ちも1つになるし、クリスマスの楽しさも味わえてすごく大好きな時間です」と振り返りました。