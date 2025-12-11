2025年のクリスマスに泊まりたい「横浜のホテル」ランキング！ 2位「ホテルニューグランド」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。
この記事では、「2025年のクリスマスに泊まりたい横浜のホテル（みなとみらいを除く）」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
ホテルニューグランドは、1927年に開業したクラシックホテル。本館は横浜市認定歴史的建造物、近代化産業遺産に認定されており、開業時の意匠をそのままに、今に受け継がれています。
この本館にはマッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど世界のVIPが宿泊しました。
本館はクラシックな内装で上質な趣ある雰囲気が、タワー館は全室ハーバービューで横浜港を一望できるのが魅力です。
また、ホテルニューグランド発祥の「シーフードドリア」「スパゲッティナポリタン」「プリン・ア・ラ・モード」など、食の楽しみもあります。
2025年のホリデーシーズンのテーマは「Brilliant Holiday」。クラシカルな雰囲気を残す本館中庭では、12月25日までの期間限定でクリスマス仕様の「光の庭園」を開催。この時期ならではの光や輝きに満ちたロマンティックな演出を楽しむことができます。
宿泊者でなくても観覧でき、クリスマスオーナメントで彩った“光のアーチ”をはじめ、思わず写真に撮りたくなるような、映えスポットとなります。
回答者からは、「歴史あるクラシックホテルで、クリスマスの装飾も上品で落ち着いた雰囲気が魅力です。山下公園や中華街にも近く、観光とセットで楽しめる立地の良さもポイントです」（40代男性／北海道）、「横浜を代表するクラシックホテルとしての歴史と品格があり、クリスマスを落ち着いた大人の雰囲気で過ごせる点に魅力を感じたため選びました」（30代女性／東京都）、「本館中庭には1.5万球のイルミネーションによる『光の庭園』があり、夜のホテル滞在が幻想的だから」（40代男性／静岡県）という声が上がっています。
JR横浜駅から地下直結徒歩1分という好立地で、ビジネスから観光まで多彩なニーズに対応するホテルです。
客室からは、横浜港、ベイブリッジ、みなとみらいをはじめ、都心や富士山など、部屋タイプによってさまざまな眺望が楽しめます。
2025年のクリスマスは、“未来へ続く希望”をテーマに「Fanfare of Hope ―希望のファンファーレ」を掲げ、「希望のツリー」がロビーに初登場。2028年の開業30周年へ向けて、今年から3年間、引き継がれる予定です。
回答者からは、「豪華で王道のラグジュアリーホテルだからクリスマスなどイベントの宿泊にピッタリ！」（40代女性／京都府）、「横浜駅直結で移動に便利でありながら、上層階からはみなとみらいの夜景を一望できるから」（30代女性／北海道）、「部屋やホテル自体豪華そうで眺めも良さそうだから」（20代女性／大阪府）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：74人、30代：87人、40代：55人、50代：28人、60代：4人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
この記事では、「2025年のクリスマスに泊まりたい横浜のホテル（みなとみらいを除く）」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：ホテルニューグランド／46票2位に選ばれたのは「ホテルニューグランド」でした。
この本館にはマッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど世界のVIPが宿泊しました。
本館はクラシックな内装で上質な趣ある雰囲気が、タワー館は全室ハーバービューで横浜港を一望できるのが魅力です。
また、ホテルニューグランド発祥の「シーフードドリア」「スパゲッティナポリタン」「プリン・ア・ラ・モード」など、食の楽しみもあります。
2025年のホリデーシーズンのテーマは「Brilliant Holiday」。クラシカルな雰囲気を残す本館中庭では、12月25日までの期間限定でクリスマス仕様の「光の庭園」を開催。この時期ならではの光や輝きに満ちたロマンティックな演出を楽しむことができます。
宿泊者でなくても観覧でき、クリスマスオーナメントで彩った“光のアーチ”をはじめ、思わず写真に撮りたくなるような、映えスポットとなります。
回答者からは、「歴史あるクラシックホテルで、クリスマスの装飾も上品で落ち着いた雰囲気が魅力です。山下公園や中華街にも近く、観光とセットで楽しめる立地の良さもポイントです」（40代男性／北海道）、「横浜を代表するクラシックホテルとしての歴史と品格があり、クリスマスを落ち着いた大人の雰囲気で過ごせる点に魅力を感じたため選びました」（30代女性／東京都）、「本館中庭には1.5万球のイルミネーションによる『光の庭園』があり、夜のホテル滞在が幻想的だから」（40代男性／静岡県）という声が上がっています。
1位：横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ／81票1位に選ばれたのは「横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ」でした。
JR横浜駅から地下直結徒歩1分という好立地で、ビジネスから観光まで多彩なニーズに対応するホテルです。
客室からは、横浜港、ベイブリッジ、みなとみらいをはじめ、都心や富士山など、部屋タイプによってさまざまな眺望が楽しめます。
2025年のクリスマスは、“未来へ続く希望”をテーマに「Fanfare of Hope ―希望のファンファーレ」を掲げ、「希望のツリー」がロビーに初登場。2028年の開業30周年へ向けて、今年から3年間、引き継がれる予定です。
回答者からは、「豪華で王道のラグジュアリーホテルだからクリスマスなどイベントの宿泊にピッタリ！」（40代女性／京都府）、「横浜駅直結で移動に便利でありながら、上層階からはみなとみらいの夜景を一望できるから」（30代女性／北海道）、「部屋やホテル自体豪華そうで眺めも良さそうだから」（20代女性／大阪府）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査概要調査期間：2025年11月19日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：74人、30代：87人、40代：55人、50代：28人、60代：4人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)