踏みとどまった地上波でのサッカーW杯中継。五輪不正に揺れた電通が「復権」の兆し
2026年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で開かれるサッカー・ワールドカップ（W杯）は、従来より16チーム多い48カ国・地域の代表で争われます。試合数も64から104へと増加するのが特徴です。
しかし、独占とはならず、NHK、日本テレビ、フジテレビの地上波3局も、日本戦など一部を無料で中継することが決まりました。各紙報道によれば、日本向けの放映権料は総額300〜350億円とみられています。
前回のカタール大会は総額200億円前後とされ、インターネット放送を行う「ABEMA」が無料で全試合を中継。地上波もNHK、テレビ朝日、フジテレビが日本代表戦を含む一部の試合を放送しました。
今回は試合数の増加もあって放映権料の高騰は必至とみられ、地上波の放送局が権利を獲得できるかどうかが注目されていました。
結果的にNHKは、日本戦を地上波の総合とBSで1次リーグから全て生中継し、開幕戦や決勝を含む計33試合を地上波で放送する予定です。また、高画質のBSプレミアム4Kでは、全104試合を生中継と録画で放送することになりました。
日本テレビは、1次リーグの日本戦1試合を含む計15試合、フジテレビも10試合を生中継する計画で、詳細は後日発表されます。
抽選会の結果、日本は1次リーグF組に入り、2026年6月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日に欧州プレーオフの勝者（2026年3月に決定）と対戦することが決まりました（※日付は日本時間）。
8大会連続8回目の出場となる日本は「史上最強」とも呼ばれる代表チームを編成し、本番に臨みます。
DAZNが日本に進出した2016年以降、Jリーグと2033年までの長期放映権契約を結んでいます。
W杯のアジア地区予選も日本代表のアウェー戦はDAZNでしか視聴できない状況が続いており、前回W杯カタール大会のアジア最終予選でも、本大会出場が懸かったアウェーでのオーストラリア戦は地上波では放送されませんでした。
「無料で見られない」ことに対するファンの不満は根強いものがあります。
日本サッカー協会の田嶋幸三会長（当時）が「地上波でいろんな人が見ることができる環境は欠かせない」と発言したものの、地上波での放送は実現しなかった経緯があります。
田嶋氏の後任である現在の宮本恒靖会長も、「たくさんの人に見てもらえるような状況にするというのは、サッカー協会としてやれることだと思います。全く（何も）やっていないわけではないです」（2024年9月のW杯予選、中国戦の後）と報道陣に明かすなど、有料ネット配信だけになることに危機感を抱いていました。
ファンの失望だけでなく、子どもたちがテレビでサッカーを見る機会も減るため、将来的な競技の普及に及ぼす影響も指摘されています。
複数の報道によれば、WBCの日本向け放映権料は前回大会の5倍にあたる約150億円といわれています。
日本の放送局が手出しできないほど、放映権料は跳ね上がり、各国で市場を拡大する有料ネット配信メディアが資金力を発揮しています。
イギリスに本社を置くDAZNも、北米、欧州、アジア、オセアニアなど世界200カ国以上でスポーツに特化したネット配信を行っているグローバルな企業です。
日本法人であるDAZN Japanの笹本裕CEOは「『FIFAワールドカップ26』の全試合を日本では唯一ライブ配信できることとなり、大変うれしく思います。DAZNが日本でサービスを開始してから来年で10年を迎え、ようやく『和製外資』としての立場を確立できつつあるのではないかと考えています」とPRしています。
世界的なメディア企業が放映権を巡ってコンテンツ争いをする中で、DAZNの月額利用料はスタンダード契約の場合、サービス開始当初と比較しても2倍以上となる月額4200円となっています。視聴者の負担が重くなっているのも事実です。
東京オリンピック・パラリンピックではスポンサー選びを巡る汚職や競技の運営会社を決める際の談合で、電通関係者から逮捕者が出ました。
その後は巨大イベントから距離を置き、今年の世界陸上選手権や東京デフリンピックでも、電通はマーケティング活動に関わっていませんでした。
2026年のサッカーW杯も、当初は博報堂DYホールディングスが独占的にFIFAと交渉を進めていましたが、途中からは電通が参入し、契約にこぎつけました。
今回の動きはスポーツビジネス界における「電通復権」の兆しを予感させるものです。
FIFA 最高ビジネス責任者であるロミー・ガイCBOは、電通との長年にわたる協力関係を挙げ、「地上波放送とOTT（ネット）配信の強力な組み合わせにより、日本の全てのファンが大会を楽しめる視聴環境になる」とのコメントを発表しました。
電通が独自に定めた「スポーツビジネスに関するガイドライン」では、「スポーツの公共性」と「公正な事業活動」が強調されています。
基本方針には「スポーツ業務の遂行を通じて、スポーツに関連する事業の健全なる発展とより良い社会づくりに寄与、貢献する」と明記されており、今後はその実行力が問われます。
スポーツ中継の有料化が進む中で、その「公共性」をいかに担保するか。
業界関係者には、自社の利益ばかりにとらわれるのではなく、スポーツが文化であるという側面を改めて認識することが求められています。
この記事の執筆者：滝口隆司
社会的、文化的視点からスポーツを捉えるスポーツジャーナリスト。毎日新聞では運動部の記者として4度の五輪取材を経験。論説委員としてスポーツ関連の社説執筆を担当し、2025年に独立。著書に『情報爆発時代のスポーツメディア―報道の歴史から解く未来像』『スポーツ報道論 新聞記者が問うメディアの視点』（ともに創文企画）。立教大学では兼任講師として「スポーツとメディア」の講義を担当している。(文:滝口 隆司)
NHK、日テレ、フジで一部試合を中継そのような状況の下、有料ネット配信のDAZN(ダゾーン)が日本国内で全104試合を生配信する権利を得ました。
危機感を募らせていたサッカー協会地上波での放送が維持され、胸をなでおろしたのは日本サッカー協会かもしれません。
WBCはネットフリックスの独占配信2026年3月のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)はアメリカの動画配信大手、Netflix(ネットフリックス)が日本での放映権を独占し、地上波での放送がなくなったことに波紋が広がりました。
交渉のまとめ役は五輪不正に揺れた電通今回の放映権交渉で国際サッカー連盟(FIFA)から権利を買い取ったのは、広告代理店大手の電通です。そのうえで、権利をDAZNや地上波の放送局に売るのです。
