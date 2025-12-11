楽天銀行、冬のボーナスシーズンに合わせて円定期預金の特別金利キャンペーンを実施
楽天銀行株式会社は、円定期預金に特別金利を適用する「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」を2025年11月21日（金）〜2026年1月31日（土）までの期間限定で実施すると発表しました。
1年ものは年1.00％（税引後年0.796％）、6カ月ものは年0.80％（税引後年0.637％）という特別金利が設定されており、キャンペーン前の金利と比較するとそれぞれ約3.6倍、約3.5倍となっています。
2025年11月21日（金）0：00〜2026年1月31日（土）23：59
対象商品：
円定期預金 6カ月もの、1年もの
※定期預金積立購入または「元利自動継続」「元金自動継続」による預け入れも対象
特別金利：
6カ月もの：年0.80％（税引後年0.637％）
1年もの：年1.00％（税引後年0.796％）
キャンペーン前金利：
6カ月もの：年0.225％（税引後年0.179％）
1年もの：年0.275％（税引後年0.219％）
最低預入金額：
1000円（預入単位：1円）
※キャンペーンは予告なく内容を変更したり、預入総額が一定額に達した時点で終了したりする場合があります。
円定期預金6カ月ものの場合：
6カ月間（180日間）で得られる利息（税引後）は、9424円です。
円定期預金1年ものの場合：
1年間（365日間）で得られる利息（税引後）は、2万3880円です。
楽天銀行はネット銀行としてのスピード感を生かし、季節ごとに魅力的な金利キャンペーンを展開してきました。
今回の冬キャンペーンも短期間で預けやすい内容となっており、ボーナスの受け取りや冬の資金計画の中で、おトクに定期預金を試すきっかけになりそうです。
出典：楽天銀行、「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」を実施
(文:All About 編集部)
1年ものは年1.00％（税引後年0.796％）、6カ月ものは年0.80％（税引後年0.637％）という特別金利が設定されており、キャンペーン前の金利と比較するとそれぞれ約3.6倍、約3.5倍となっています。
具体的なキャンペーンの内容は？期間：
2025年11月21日（金）0：00〜2026年1月31日（土）23：59
対象商品：
円定期預金 6カ月もの、1年もの
※定期預金積立購入または「元利自動継続」「元金自動継続」による預け入れも対象
特別金利：
6カ月もの：年0.80％（税引後年0.637％）
1年もの：年1.00％（税引後年0.796％）
キャンペーン前金利：
6カ月もの：年0.225％（税引後年0.179％）
1年もの：年0.275％（税引後年0.219％）
最低預入金額：
1000円（預入単位：1円）
※キャンペーンは予告なく内容を変更したり、預入総額が一定額に達した時点で終了したりする場合があります。
300万円を預けたら、利息はいくらもらえる？では、それぞれの商品に300万円を預け入れる場合、今回の特別金利が適用されると利息はどれくらいになるでしょうか。
円定期預金6カ月ものの場合：
6カ月間（180日間）で得られる利息（税引後）は、9424円です。
円定期預金1年ものの場合：
1年間（365日間）で得られる利息（税引後）は、2万3880円です。
楽天銀行はネット銀行としてのスピード感を生かし、季節ごとに魅力的な金利キャンペーンを展開してきました。
今回の冬キャンペーンも短期間で預けやすい内容となっており、ボーナスの受け取りや冬の資金計画の中で、おトクに定期預金を試すきっかけになりそうです。
出典：楽天銀行、「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」を実施
(文:All About 編集部)