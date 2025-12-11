「眼福」北川景子、吉沢亮とのツーショットに「カップルのようだ」「美男美女過ぎて眩しい」の声！
俳優の北川景子さんは12月10日、自身のXを更新。同じく俳優の吉沢亮さんとのツーショットを公開しました。
【写真】北川景子＆吉沢亮の美男美女ショット
ファンからは「わー豪華な2ショット！！！」「美しすぎます！」「吉沢くんとのツーショットも素敵ですね」「美男美女過ぎて眩しい」「眼福」「このふたりカップルのようだ」などの声のほかに、「おタエ様〜！錦織さん〜！」「タエさまと錦織さんだあああ」などドラマファンからもコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「わー豪華な2ショット！！！」北川さんは「『ELLE CINEMA AWARDS 2025授賞式』に出席しました！ ベストアクトレス…こんな素敵な賞をいただける日がくるなんて。ありがとうございます」などとつづり、2枚の写真を投稿。「で、吉沢亮くんと。ばけばけのみんなー！チームばけばけだよー！」とあるように、吉沢さんとのツーショットを公開しました。赤いドレスを着用した北川さんと黒いスーツを着用した吉沢さんが笑みを浮かべて並んでおり、まさに美男美女のお2人です。
『ばけばけ』オフショットもたびたび公開11月28日に連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）のオフショットを公開した北川さん。コメントでは「マジ美人」「来週おタエさん見れるの楽しみです」「お着物が上質な物になってますね」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
