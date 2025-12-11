老け見えも若見えも髪次第？ 40代の髪の「老けサイン」を解消するおすすめアイテム・使い方
鏡で自分の姿を見るときは、つい自分がよく見える角度ばかりをチェックしてしまいがちです。しかし、他人の目に映るのは、後ろ姿や横顔、頭上からなど無防備な姿であることが多いもの。自分では気が付きにくい「老けサイン」が目立っていることは珍しくありません。
今回は、その代表とも言える「髪の老けサイン」にスポットを当て、40代におすすめのアイテムとその使い方をご紹介します。
マスカラやスティック、ファンデーションタイプなど、さまざまな白髪カバーアイテムがありますが、多くはシャンプーで落ちてしまい、翌朝またカバーする必要があります。
それが面倒な方にはカラートリートメントがおすすめです。毎日のトリートメントと置き換えるだけで手軽にケアできます。
髪色を全体的にそろえることもできますが、気になる部分にだけ使う方法もあります。毎日使うトリートメントと入れ替えるだけなので、面倒がないのもうれしいポイントです。
自分の髪色と合うか、きちんと白髪をカバーできるか心配で、いきなり現品購入に迷う場合は、パウチタイプで気軽に試せるものがおすすめ。
ドラッグストアで手に入る「ウエラトーン エッセンスイン カラートリートメント」は、白髪ケアだけでなく髪のうねりやツヤも整え、まとまりのある髪へと導いてくれるため、40代にぴったりです。
ウエラ ウエラトーン エッセンスイン カラートリートメント＜カラートリートメント・染毛料(化粧品)＞ サッシェ タイプ
容量：15mL
価格：165円
カラー：キャラメルブラウン、モカブラウン
さらに、頭皮環境を整えるケアも大切です。日頃のシャンプーでは落としきれない汚れを週に1度取り除き、頭皮をほぐすマッサージを習慣化しましょう。
加えて、40代は頭皮用の美容液や育毛剤などを日常的に使用し、未来の髪を育むケアを行うことも大切です。
頭皮用のケアを行うときに忘れがちなのが、生え際に塗ること。頭皮用の美容液や育毛剤を塗った最後にそれらが付着した指で生え際までしっかりとマッサージしましょう。
日中は頭皮や髪にもスプレータイプの日焼け止めなどを塗布し、UVケアを行うこともお忘れなく。
（1）週に1度は頭皮の汚れを落とすスペシャルケアを
濡れた髪に、地肌から毛先まで髪全体に塗布し、3〜5分待ってから洗い流してシャンプー、コンディショナーでいつも通りケアします。
大気中の微粒子汚れや油溶性の汚れ、カラーダメージの残留など蓄積した汚れに働きかけ、頭皮環境を整えるサポート効果が期待できます。
インナーセンス ピュアクラリファイングマスク
容量：177mL
価格：税込4400円
（2）入浴後の巡りが良くなった状態で頭皮をほぐすケアを
ついスマホを長時間使用して頭皮がガチガチになっていませんか？ その日のコリはその日に少しでもほぐす習慣を身につけましょう。
顎関節、口腔顔面痛の専門医である臼田頌氏とukaが共同開発した「uka relaxation & scalp brush 55」は、こめかみや咬筋などにも使えます。筋肉をとらえて、もみほぐすイメージで使うのがおすすめです。
uka relaxation & scalp brush 55
価格：税込2750円
（3）入浴後に頭皮用美容液や育毛剤で未来の髪を育む
生薬由来の4種の薬用有効成分を配合した薬用育毛剤。エタノールの配合濃度にこだわり、成分の浸透とヘアカラーの退色にも配慮した処方も魅力的です。スプレータイプで狙い撃ちしやすい使用感。
塗布後マッサージをして、指に付着した育毛剤を塗布し忘れがちな生え際にも塗るのがおすすめです。
ラ・カスタ アロマ リヴァイタ ザ スキャルプエフェクター［医薬部外品］
容量：100mL
価格：税込6930円
「髪は女の命」と言いますが、見た目年齢を左右する重要なパーツでもあります。ぜひ40代こそ丁寧なケアを心掛けましょう。
▼遠藤 幸子プロフィール
美容雑誌、Webメディアを中心に活動する美容ライター・研究家。2011年にアットコスメ公認ビューティストに認定されたことを足掛かりに活動を開始し、美容コラムを執筆する傍ら、テレビやラジオなどへのメディア出演、コスメブランドの広告制作にも携わる。
(文:遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）)
