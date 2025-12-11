ポケットサイズなのにパッチング可能。旅するシンセ「Kastle 2 Alchemist」
チェコのアート集団「STANDUINO」が立ち上げたガジェット楽器ブランドBASTL INSTRUMENTS。その新作がKastle 2 Alchemistです。
こちら手のひらサイズの小型モノシンセですが、この大きさにしてパッチングで音作りができる点が特徴。2つのPITCH MOD入力へ制御信号をパッチして、プログラム可能なシーケンスを構築。アルペジオなどを駆使して、テクノっぽいフレーズ作りができます。
ポケットサイズで多彩なサウンド作りが可能
5つのシンセシス・モード（FILTER、FM、HYPERSINE、SUPERSAW、GLITCHNOISE）を持ち、コーラス／フランジャー／ディストーション／コムフィルターなどのエフェクトも使用可能。ピッチエンベロープやポルタメントなど繊細な表現もでき、音作りの幅は見た目以上に広いです。
単三電池 or USB駆動可能で、同期はUSB MIDIのほかアナログSYNCにも対応。何よりこのポケットサイズなので、どこにでも持っていけるのが魅力です。いかにもハンドメイドのガジェット楽器という雰囲気もいいですよね。価格は3万3000円です。
Source: Umbrella Company
